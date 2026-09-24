Válka po rozchodu vygradovala do bizáru: Tóth zdrbal Alagii, ta zveřejnila jeho úchylné prosby o návrat

Pavel Tóth tvořil pár s Alagiou. Dominique Alagia je nádherná. Pavel Tóth je bývalý účastník Love Islandu a vítěz Survivoru. Dominique Alagia vypadala úchvatně Dominique Alagia Dominique Alagia Dominique Alagia na Fashion Weeku. Pavel Tóth je velmi kontroverzní. Dominique Alagia vsadila na bílou. influencerka Dominique Alagia
Jejich vztah je již přes rok minulostí, přesto klid mezi bývalými partnery nenastal. Pavel Tóth (25) svou expartnerku opakovaně uráží a Dominique Alagia (21) mu vrací úder zveřejňováním jejich soukromé komunikace. Z té je patrné, že Pavel ještě po rozchodu usiloval o návrat k Dominique.
Láska z Love Islandu dlouho nevydržela
Dominique Alagia a Pavel Tóth se poprvé potkali v září 2024 během natáčení reality show Love Island. Přestože na ostrově pár nevytvořili, přibližně o půl roku později oznámili, že spolu chodí. V červnu 2025 přišel rozchod.
"Každý z nás hledá něco jiného, máme jiný přístup k partnerství," vysvětlila Alagia na Instagramu. Podle zákulisních informací měla tehdy dvojice plánovat společnou cestu do Itálie, k té už ale nedošlo. Tóth následně uvedl, že k rozchodu došlo z jeho iniciativy. Z pozdější komunikace zveřejněné Alagiou však vyplývá, že se poté snažil vztah obnovit. Vulgární poznámka a další kolo sporu
Že pro něj bývalý vztah stále představuje téma, ukázal Tóth také během svého působení v nově vzniklé bojové organizaci G MMA.
" Alagia tentokrát nenechala jeho slova bez odpovědi. Na sociálních sítích zveřejnila část jejich soukromé komunikace, ve které ji Tóth podle zveřejněných screenshotů žádal, aby mu dala další šanci. Tahle nabídka, tak ta mi sedla jako Alagia na ču*áka," uvedl při oznámení podpisu smlouvy. "Jde vidět, že se přes to nedokážeš přenést, Pavle. Jsi ubožák. Jediná zajímavá věc na tobě, a co ti dá čísla, je mé jméno," reagovala na jeho poznámku. O Alagii promluvil u Vémoly
Ani tím ale veřejné přestřelky neskončily. Svou expartnerku znovu zmínil v Osscastu Karlose Vémoly. V něm uvedl, že si Alagia během vztahu dostatečně nevážila jeho samotného ani toho, co do partnerství přinášel. Tato skutečnost přiměla Dominique zveřejnit další konverzaci.
"Dneska se mi zdálo, že bys měla jiného kluka. Nedal bych to. Nedaří se mi začít se znovu milovat. Už jsem kompletní a nic mi nechybí, ale tebe potřebuju," napsal podle screenshotů. "Klidně řeknu Megan Fox v její největší slávě, že není ani zdaleka tak zářivě glamourová jako holka, kterou mám nalepenou na plakátě v pokojíčku," uvedl. Bizarní zpráva o masturbaci
Další část zpráv má ještě intimnější a bizarnější charakter.
"Představ si, kolik lidí nad tebou masturbuje, protože máš tak perfektní míru citlivosti, křehkosti, vnímavosti a surovosti. Měla bys mít svůj vlastní matematický vzoreček – kolik kluků nad tebou masturbuje za sekundu na každý metr čtvereční?" stojí ve zveřejněné zprávě, kterou Pavel psal Dominique. "Pořád si říkám, jestli nežiju v simulaci, protože ty jsi tak dobrý kód. Přijel jsem na dva měsíce do Ria žít a najít smysl života," pokračoval Tóth. Od vítěze Survivoru k sérii kontroverzí
Tóth se dostal do širšího povědomí díky Love Islandu. Výrazný kariérní posun mu ale přinesla především účast a následné vítězství v Survivoru. Později se rozhodl vyzkoušet také svět bojových sportů. V Oktagonu nastoupil proti zkušenému Ondřeji Raškovi, který ho v zápase porazil. Po utkání se Tóth na několik měsíců stáhl z veřejného prostoru. Nyní se vrátil v souvislosti s G MMA, kde podepsal smlouvu. Jeho návrat však zatím provázejí především kontroverzní výroky a stále vyhrocenější veřejná přestřelka s bývalou partnerkou.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com