Muškáty na balkoně vypadají nádherně, ale včely kvůli nim umírají. Hledají pyl, který tam není, a domů se už nevrátí

Muškáty se svými zářivými barvami a kaskádovitými květy jsou díky své kráse a odolnosti již dlouho oblíbené jako balkonové rostliny.
Tyto odolné květiny snášejí různé povětrnostní podmínky a kvetou od jara až do prvních mrazíků. Navzdory své oblíbenosti však mnohdy představují vážnou hrozbu pro hmyz, zejména pro včely. Co byste tedy o nich měli vědět? Muškáty a jejich vliv na včely
Muškáty jsou často považovány za nejkrásnější okrasu
balkonů a teras. Vyžadují minimální péči, takže jsou dostupné všem zahrádkářům. Mají však jednu podstatnou nevýhodu – nejsou pro ekosystémy prospěšné, protože neprodukují pyl. A i v případech, kdy některé odrůdy pyl produkují, je jeho množství často nedostatečné. Proč zvážit výsadbu muškátů na balkoně
Květy muškátů přitahují mnoho hmyzu včetně včel, které se pokoušejí sbírat jejich pyl – je to marná snaha, protože u nich tento důležitý prvek chybí. Výsledkem je, že se včely při svém bezvýsledném hledání vyčerpávají, což jim ubírá energii. V mnoha případech zahynou, protože se
nedokážou vrátit do úlu. Během jarního a letního období tak mnohdy přicházíme o značný počet těchto životně důležitých opylovačů. Včely svým sběrem pylu totiž přispívají nejen ke kráse květin, ale také k bohaté úrodě ovoce a zeleniny. Alternativy k muškátům na balkoně
Na trhu jsou k dispozici různé druhy květin, které mohou poskytnout stejně úchvatné květy a zároveň nabídnout tolik potřebný pyl pro hmyz. Zvažte proto třeba
nákup levandule, lilií, sedmikrásek, chrp a voňavého hrachoru. Kromě toho mohou jako výborná náhrada květin posloužit také bylinky, jako je například máta, meduňka, šalvěj, kočičí máta, komonice a řebříček. Tyto bylinky miluje nejen hmyz, ale jsou užitečné i v kuchyni jako aromatické koření. Zdroj fotografie: Depositphotos
Obrovskou popularitu si získaly směsi lučních květin, které obsahují květy bohaté na nektar. Tyto směsi semen připravené k použití lze vysévat do velkých balkonových květináčů, a zajistit tak zdroj potravy pro včely od jara až do podzimu. Případně můžete zakoupit a vysévat směsi semen složené výhradně z rostlin produkujících nektar.
Péče o balkonové květiny
Aby však u vás bylo včelám dobře, měli byste se o rostliny na balkoně také správně postarat. Správná péče o ně zahrnuje především pravidelnou zálivku, dostatek slunečního světla, ochranu před mrazem a silnými dešti a v případě potřeby i
zohlednění extrémních veder a přenesení květináčů do interiéru. I když to může být mnohdy pracné, vyplatí se to. Rostliny, které se přehřály od kořenů nebo přeschly vlivem silného slunečního záření, se totiž zachraňují už jen velmi obtížně. A nezapomeňte je také hnojit, pomoci může i obyčejný jód.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři