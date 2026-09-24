Kdo peče bábovku na másle, dělá chybu. Babičky dávaly do těsta 1 jiný tuk a bábovka zůstala vláčná i po 3 dnech

Bábovka patří k moučníkům, na kterých se prý nedá nic zkazit. Přesto ji spousta lidí den po upečení krájí suchou a drolivou. Nejčastěji za to může jedna jediná surovina, které přitom skoro všichni slepě věří. Vyměňte ji za tu, se kterou pekly naše babičky, a moučník zůstane vláčný i třetí den.
Máslo chutná skvěle, jen bábovku po pár hodinách zradí
Máslo dává těstu plnou chuť a krásnou vůni, takže po něm většina domácích kuchařů sáhne úplně automaticky. Háček se ukáže až druhý den. Máslo totiž po vychladnutí znovu ztvrdne a spolu s ním ztuhne i střída bábovky. Co bylo večer vláčné, je ráno suché a chutná jako staré pečivo.
Může za to prostá vlastnost tuku. Máslo je pevné při pokojové teplotě, takže jakmile bábovka vychladne, ztvrdne i tuk uvnitř ní. Právě proto máslová bábovka rychle osychá, i když ji hned schováte do dózy.
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Tím jiným tukem je obyčejný rostlinný olej. Olejovou bábovku pekly babičky léta a nebyla to náhoda. Proti máslu má totiž hned dvě výhody. Ve vychladlé bábovce se nemění zpátky na pevný tuk, takže moučník po vytažení z trouby zůstává měkký. A zároveň v těstě lépe drží vlhkost, díky které je střída jemná ještě několik dní po pečení.
Obyčejný rostlinný olej drží v těstě vlhkost, díky které je bábovka jemná ještě několik dní po pečení. Ilustrační foto. Zdroj: Klaus Nielsen / Pexels.
Svou roli hraje i to, kolik tuku surovina doopravdy obsahuje. Máslo tvoří tuk jen zhruba ze čtyř pětin, zbytek připadá na vodu a mléčnou sušinu. Olej je proti tomu čistý, stoprocentní tuk. Do těsta se tak dostane koncentrovanější tuk, který obalí mouku a udrží ji vláčnou déle. Příprava jde navíc rychleji. Máslo byste museli nejdřív rozpustit, kdežto olej lijete do těsta rovnou.
Přehledně obě suroviny porovnává následující tabulka:
Vlastnost Máslo Olej Skupenství po vychladnutí znovu ztvrdne zůstává tekutý, nemění se na pevný tuk Vláčnost po pár dnech rychle osychá, druhý den suché střída zůstává jemná ještě několik dní Obsah tuku zhruba čtyři pětiny, zbytek voda a mléčná sušina čistý, stoprocentní tuk Příprava je třeba předem rozpustit rozpouštět se nemusí, práce je rychlejší Jaký olej do bábovky patří a kolik ho dát Přečtěte si také: Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení
Ne každý olej se ale do sladkého těsta hodí. Vyberte takový, který sám nemá výraznou chuť, tedy slunečnicový nebo řepkový. V hotové bábovce ho vůbec nepoznáte, takže případná skořice, rum nebo trocha kakaa dostanou v těstě prostor. Výrazný extra panenský olivový olej nechte raději na saláty, do moučníku se svou chutí nehodí.
Pohlídejte si ale množství. Olej a máslo se nedají zaměnit v poměru jedna ku jedné. Olej je koncentrovanější, proto ho do těsta dejte o něco méně, než kolik by recept počítal s máslem. Když nalijete stejný objem oleje jako másla, těsto bude zbytečně mastné a těžké.
Čím babičky bábovku zvláčnily ještě víc
Samotný olej odvede kus práce, opravdu šťavnaté moučníky ale vznikaly kombinací víc surovin. Osvědčí se lžíce kysaného mléčného výrobku. Ať sáhnete po zakysané smetaně, bílém jogurtu nebo měkkém tvarohu, těsto získá vláčnost i jemně nakyslou chuť, která bábovku pozvedne.
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Kdo chce mít jistotu, zapracuje do těsta nastrouhané ovoce nebo zeleninu s vyšším obsahem vody. Skvěle funguje nastrouhaná dýně, cuketa nebo jablko, poslouží i rozmačkaný banán. Všechny pustí do moučníku vlhkost a dodají mu zajímavou chuť, takže bábovka vydrží vláčná mnohem déle než ta jen z mouky, vajec a tuku.
Aby zůstala měkká i třetí den
Vláčnost se dá pokazit i při samotném pečení. Klíčová je teplota. Pečte raději pozvolna, kolem 160 až 170 stupňů, protože při vyšším žáru bábovka rychleji popraská a po okrajích vyschne. Pozor si dejte i na horkovzdušné pečení, které povrch moučníku zbytečně vysuší a těsto utáhne. Volte raději klasický režim shora i zdola.
Důležité je i to, co uděláte hned po upečení. Bábovku nechte pár minut postát ve formě, ještě horkou ji pak obraťte na mřížku a hned přes ni přehoďte čistou utěrku. Ta zachytí stoupající páru, takže vlhkost zůstane v moučníku, místo aby se vypařila do vzduchu. Když bábovku pak schováte do dobře uzavřené dózy, zůstane krásně vláčná klidně tři dny.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-dosahnout-vlacne-babovky-s-temito-surovinami-uz-nikdy-nebude-sucha-dusiva, https://www.ferwer.cz/blog/olejova-babovka, https://cooky.cz/dvoubarevna-olejova-babovka-podle-babicky-je-snadna-vlacna-a-pokazde-spolehlive-dobra/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/babovka-podle-babicek.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/babovku-muzeme-upect-i-s-hrubou-moukou-a-olejem/