Zámek Jezeří chtěli komunisti vymazat z mapy. Uvnitř kdysi zazněl Beethoven a nocoval tu Jan Masaryk

Zámek Jezeří shlíží ze svahu Krušných hor na rozsáhlou jámu hnědouhelného velkolomu. Památka s bohatou historií a vazbami na přední evropské osobnosti unikla počátkem 80. let jen těsně demolici. Dnes nabízí výhled na krajinu poznamenanou povrchovou těžbou i postupně obnovované barokní interiéry ve tvaru písmene H. Těsně před zničením těžebními stroji
Na konci 70. let padlo rozhodnutí o likvidaci území kvůli rozšiřování povrchové těžby uhlí. Původní plán počítal s tím, že se rypadla dostanou až pod samotné hradby Jezeří. Majestátní budova měla postupně zchátrat a ustoupit dolům.
„V osmdesátých letech pak bylo rozhodnuto, že bude kvůli těžbě zlikvidován a vymazán z map,“ svěřila se kastelánka Hana Krejčová. Státní aparát nechal zplanýrovat okolní vesnice včetně Albrechtic a Ervěnic. Areál přišel o velkou část přilehlého parku, Švýcarský dům i sousední osady.
Záchrana přišla na poslední chvíli po varování geologů před možnými rozsáhlými sesuvy půdy. Do iniciativy za zachování stavby se zapojili památkáři i další odborníci. Úřady tehdy svůj přístup přehodnotily a vytyčily kolem budovy ochranné pásmo.
Velkorypadla se tak zastavila těsně před hranicí zámeckého arboreta. Záchranné práce začaly brzy poté zpevněním opěrných zdí a opravou střešní krytiny. Až do budoucna důlní činnost úplně skončí, pod srázem by podle plánů mělo vzniknout velké jezero.
Jezeří – zámecký dvůr, FOTO: Petr Kinšt, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Zdevastované komnaty a ztracený mobiliář
V 50. letech objekty opustila armáda a nastalo období hlubokého úpadku celého zámku. Zmizelo původní vybavení, stropy se na mnoha místech propadly a do vnitřních prostor dlouhodobě zatékalo. Vojáci podle pamětníků vyhazovali z oken porcelán a pálili historické trofeje.
V roce 1991 získala majetek zpět v restituci rodina Lobkowiczů. Nákladná rekonstrukce ale přesahovala jejich finanční možnosti, proto areál o pět let později darovali státu. Když se koncem 90. let začalo s prvními prohlídkami pro veřejnost, budova na mnoha místech neměla okna.
Původní šlechtický nábytek se z velké části nenávratně ztratil. Interiéry se dnes vybavují zčásti z darů, mezi které patří i dobové kousky zakoupené v tuzexu. Lidé si v současnosti prohlížejí audienční místnost, hraběcí ložnice nebo koupelny propojené zadním schodištěm.
Součástí expozice je také rozlehlý sál se dvěma piany a lovecký pokoj s největším uloveným tetřevem v Krušnohoří. Pozornost poutají i svérázné repliky slavných obrazů od
malíře Kvapila. ústeckého Královské návštěvy a hudební premiéry
Kouzlo barokní stavby v minulosti přitahovalo spoustu známých jmen. V divadelním sále zazněla v roce 1804 v soukromé premiéře třetí symfonie Ludwiga van Beethovena Eroica. Skladatel tehdy předstoupil před pruského prince Ludvíka Ferdinanda ještě před oficiálním uvedením díla ve Vídni.
Zámek byl proslulý bohatým hudebním programem a působila zde i dvaadvacetičlenná kapela pod vedením muzikanta Antonína Vranického. Pravidelným hostem tu vzdělané společnosti býval také Jan Masaryk, který nocoval vždy ve stejném pokoji.
Z vyhlídky nad areálem shlížel do kraje Johann Wolfgang Goethe, po kterém se toto oblíbené místo dodnes jmenuje. V novodobé historii se pod klenbami prošla nizozemská královna Beatrix nebo tehdejší britský princ Charles. Současný panovník Spojeného království památku navštívil počátkem devadesátých let zrovna v době velmi intenzivní důlní činnosti v podzámčí.
Praktické informace pro podzimní výlety
Návštěvníci vstupují dovnitř horní brankou a lesní cestou kolem budovy kočárovny a opěrné zdi s psinci. Na vnitřním nádvoří najdou pokladnu, prodejnu suvenýrů a okénko s rychlým občerstvením. Během září jsou brány otevřené výhradně o víkendech od deseti do sedmnácti hodin, v říjnu se odpolední zavírací doba posouvá na patnáctou hodinu. Vozidla lze zanechat na nehlídaném parkovišti 250 metrů od vstupu.
Pohyb se zvířaty je povolen výhradně na třetím okruhu, který si lidé procházejí samostatně bez průvodce. Turisté na kolech mají k dispozici stojany přímo na vnitřním nádvoří. Během posledního zářijového víkendu ožijí prostory dvanáctým ročníkem hudební akce koncert pro přátele. První říjnový víkend zase nabídne návštěvníkům tradiční květinovou výstavu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zpravy.aktualne, cnn.iprima, zamek-jezeri).