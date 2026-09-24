Trouba tají 1 funkci: Kdo ji začne používat, upeče maso šťavnatější a ještě ušetří na elektřině

Většina domácností používá troubu pořád stejně. Nastaví se horní a dolní ohřev, počká se, až naskočí teplota, a peče se. Přitom skoro každá trouba umí ještě něco, o čem spousta lidí nemá tušení. Jde o jediné nastavení, po kterém bude maso šťavnatější a účet za elektřinu o kus nižší.
Jedna ikonka, kterou většina lidí přehlíží
Na ovladači trouby je celá řada symbolů a značná část z nich zůstává roky nevyužitá. Lidé se drží funkce, kterou znají nejlíp, tedy klasického horního a dolního ohřevu. S bábovkami, vánočkami nebo cukrovím si poradí výborně, jenže větší kus masa jím rovnoměrně neupečete.
Funkce, o kterou jde, se skrývá pod symbolem ventilátoru. Podle značky se jmenuje horký vzduch, pravý horký vzduch nebo 3D horký vzduch. Princip zůstává stejný. Uvnitř se rozběhne ventilátor, který ohřátý vzduch nutí neustále kroužit, takže teplota je ve všech koutech trouby stejná.
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„Chcete-li připravit pokrm rychle a má tužší konzistenci, jděte do horkého vzduchu,” řekla pro web Dumazahrada.cz Veronika Molčanová z nákupního rádce Heureka.cz.
Proč maso zůstane šťavnaté
Klasický ohřev nedokáže rozvést teplo do všech míst stejně. U objemnější pečeně nebo celé kachny se to pozná hned. Navrchu je vysušená kůrka, zatímco uvnitř maso ještě potřebuje čas. Kratší pečení nechá střed syrový, delší zase celý kus vysuší.
Horký vzduch tenhle problém řeší. Proudící vzduch obklopí maso ze všech stran a propeče ho stejnoměrně. Povrch se pěkně zatáhne do křupava a uvnitř zůstane šťáva, kvůli které si pečeni děláme. Spolehlivě si tak poradí s krůtími prsy, jehněčí kýtou i hovězím steakem.
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Šťavnaté maso je jenom půlka výhody. Ta druhá se projeví na účtu za proud. Horký vzduch pracuje s nižší teplotou. Hodnotu z receptu pro klasický ohřev tak snížíte zhruba o 10 až 20 stupňů. Když recept počítá s 220 stupni, na horký vzduch dáte kolem 200.
Navíc většinou odpadá předehřev, který u běžného pečení spotřebuje energii ještě předtím, než jídlo vůbec vložíte. Samotné pečení pak bývá zhruba o pětinu kratší. Kratší čas a nižší teplota se na spotřebě sečtou.
Největší úsporu schovává víceúrovňové pečení. Díky rovnoměrnému teplu se dá péct na dvou nebo třech plechách najednou, aniž by si jednotlivé pokrmy předaly vůni a chuť. Místo trojího zapínání trouby tak stačí jedno.
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Přepnout na horký vzduch je otázka jednoho tlačítka, pár věcí se ale vyplatí pohlídat. Teplotu z receptu vždycky snižte, jinak se povrch začne připalovat dřív, než je jídlo hotové uvnitř. Předehřev u většiny pokrmů klidně vynechte.
Při horkém vzduchu stačí teplotu z receptu snížit zhruba o 10 až 20 stupňů a předehřev většinou vynechat. Ilustrační foto. Zdroj: Backen.de / Pexels.
Horký vzduch není samospásný na všechno. U jemných zákusků, jako jsou piškoty, sněhové pusinky nebo nadýchané suflé, bývá šetrnější klasický ohřev, protože proud vzduchu by je mohl vysušit nebo strhnout. Na maso, pečeni, zapékané pokrmy a pečení více plechů je naopak jasná volba.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Horký vzduch se hodí na Šetrnější je klasický ohřev na maso jemné piškoty pečeně sněhové pusinky zapékané pokrmy nadýchané suflé pečení více plechů Tipy pro ještě šťavnatější maso Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron: Zašedlé prkénko na krájení zbělá, když ho přes noc potřete 1 věcí ze spíže
K samotné funkci se hodí přidat pár zvyků, které výsledek posunou:
Než maso poputuje do trouby, nechte ho chvíli povolit na lince. Kus, který jde do horka rovnou z chladničky, se propéká nerovnoměrně a spíš vyschne. U kuřete zkuste obvyklý postup obrátit a položit ho hrudí ke dnu pekáče. Suchá prsíčka tak nejsou přímo v největším žáru a udrží si víc šťávy. Po vytažení dopřejte pečeni pět až deset minut odpočinku, než ji nakrojíte. Šťáva se v mase ustálí a nevyteče na prkénko.
Zdroje: https://www.parolek-shop.cz/nase-novinky/jak-funguje-horkovzdusna-trouba-a-na-co-je-dobra/, https://www.dumazahrada.cz/clanek/vestavna-troub-20221108.html, https://www.recenzer.cz/symboly-na-troube/, https://www.teka.com/cs-cz/inspirace/tajemstvi-pripravy-jemneho-a-stavnateho-masa-v-troube/, https://techsvet.cz/technologie/tlacitko-ktere-dokonale-propece-maso-ma-kazda-trouba-uz-15-let-cesi-o-nem-nemaji-tuseni/luboskratky/