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Pro člověka přiletěl bombardér. Fultonův Skyhook ho vyzvedl ze země bez přistání

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Fulton Skyhook vyzvedával lidi ze země do letícího letadla. Vysvětlujeme průběh záchrany, práci posádky a omezení, která ukázala arktická operace Coldfeet.
Zelený bombardér Boeing B-17F s prosklenou přídí a vrtulovými motory pod muzejním přístřeškem.

Zelený bombardér Boeing B-17F s prosklenou přídí a vrtulovými motory pod muzejním přístřeškem.

Zdroj: Chumash11 / Wikimedia / CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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