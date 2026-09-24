Podle 1 značky na rubu lžíce poznáte, jestli máte v šuplíku pravé stříbro, nebo obyčejný plech

Sada příborů po babičce vypadá vznešeně, jenže vzhled sám o sobě nic neprozradí. Naleštěná přední strana mlčí a skutečná odpověď se schovává tam, kam se nikdo nedívá. Stačí lžíci otočit a u konce rukojeti najít drobný vyražený otisk. Právě ten během pár vteřin rozhodne, jestli držíte kus s reálnou hodnotou, nebo jen hezky nablýskaný plech.
Otočte lžíci a hledejte číslo
Nejrychlejší vodítko je maličké číslo vyražené do kovu. Když na rubu objevíte 800, 835, 900 nebo 925, můžete se zaradovat. Tahle čísla udávají ryzost, tedy kolik stříbra ve slitině opravdu je. Označení 925 znamená, že z tisíce dílů připadá 925 na čisté stříbro a zbytek tvoří příměs, která kovu dodává pevnost. Číslo 800 odpovídá osmdesáti procentům stříbra, 900 devadesáti. Platí jednoduché pravidlo, že čím vyšší číslo, tím víc drahého kovu v ruce držíte. Ryzost 925 navíc znají sběratelé po celém světě pod názvem sterlingové stříbro.
Státní punc: malé zvíře, které nelže
Na starších kusech bývá vedle ryzostního čísla ještě státní punc. Jde o úřední značku, kterou vyráží Puncovní úřad, a slouží jako záruka nezávislá na výrobci i obchodníkovi. České stříbro nese punc v podobě malé zvířecí hlavy z profilu. Ryzosti 925 patří hlava kamzíka s číslicí dvě, ryzosti 800 hlava zajíce. Čím nižší číslice u zvířete stojí, tím vyšší ryzost punc potvrzuje.
Přečtěte si také: Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení Vedle ryzostního čísla nese starší stříbro i státní punc, úřední značku nezávislou na výrobci. Ilustrační foto.
Sběratelé si obzvlášť cení kousků z dob monarchie. Na příborech z Rakouska-Uherska se dá narazit na dobový punc, kterému vévodí profil bohyně Diany a vedle něj stojí číslo ryzosti. Podle téhle značky se dá zařadit, z jaké éry předmět pochází, a právě to jeho cenu u sběratelů táhne nahoru.
Když číslo klame: alpaka nebo postříbření 90
Ne každé číslo na rukojeti ovšem znamená stříbro a přesně tady většina lidí naletí. Postříbřené příbory často nesou údaje jako 60, 90 nebo 120. Na první pohled připomínají punc, jenže s ryzostí nemají nic společného. Vyjadřují sílu postříbření, tedy kolik stříbra se při výrobě naneslo na povrch. Hodnota 90 přitom bývala u levnějších sad běžný standard.
Zbystřit byste měli také u nápisů Alpaka a EPNS. Alpaka je slitina mědi, niklu a zinku, která stříbro pouze barevně napodobuje, přestože ho neobsahuje ani gram. Zkratka EPNS patří galvanicky postříbřenému kovu, jehož základ tvoří nikl. Pod lesklým povrchem se u obou skrývá obyčejný kov, nejčastěji mosaz nebo právě alpaka.
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Pokud je značka nečitelná nebo úplně chybí, pomůžou jednoduché zkoušky:
Stříbro není magnetické, takže k pravému kusu by se silný magnet neměl přichytit. Spolehnout se na to úplně ale nejde, protože magnet nepřitahuje ani řadu jiných kovů. Druhá pomůcka využívá toho, že stříbro výborně vede teplo. Položte na lžíci kostku ledu a na pravém stříbře začne tát nezvykle rychle. Ledacos vyčtete z toho, jak je kus ošoupaný. Prosvítá-li v nejvíc namáhaných místech, tedy na okrajích a hrotech, kov jiné barvy, jde nejspíš o pouhé pokovení. Ryzí stříbro má po celém průřezu stejný materiál, takže se jeho odstín nezmění, ani když do něj pořádně rýpnete. Co drobná značka znamená pro peněženku
Mezi plným stříbrem a pouhým postříbřením je propastný rozdíl. Masivní stříbro má hodnotu daného množství kovu a za jednu unci se dlouhodobě platí řádově stovky korun. Těžší sada tak může být slušnou rezervou, kterou jde v případě potřeby zpeněžit.
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Postříbřené příbory mají hlavně cenu rodinné vzpomínky, protože stříbra je na nich jen nepatrná vrstva. Jinak je na tom ucelená jídelní souprava od zvučné dílny, která se dochovala i s původním pouzdrem. U ní rozhoduje jméno výrobce, řemeslné provedení i celkový stav, takže za slohově vyhraněný set třeba z období secese nebo meziválečné moderny zaplatí sběratelé klidně mnohem víc, než kolik dělá samotná váha kovu. Dřív než rodinnou památku odnesete do výkupu kovů, nechte si ji radši ohodnotit u zkušeného starožitníka.
Zdroje: https://www.panvicky.cz/advisor/vite-jak-poznat-ze-je-pribor-opravdu-stribrny, https://www.olivie.cz/blog/jak-poznat-prave-stribro/, https://www.goldpoint.cz/blog/ceske-puncovni-znacky—jak-poznat-prave-zlato-a-stribro/, https://www.detektorweb.info/clanek/stribrne-pribory-1, https://www.umimeporadit.cz/mate-doma-tuhle-starou-sadu-priboru-pokud-je-na-nich-tato-nenapadna-znacka-maji-cenu-cisteho-stribra