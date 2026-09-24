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Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne

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Isack Hadjar zažije už za pár minut během prvního volného tréninku v Baku návrat do kokpitu Red Bullu po těžkém zranění zápěstí během letní přestávky. Do monopostu se Francouz posadí po dvou měsících.
Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne

Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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