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Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy

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Mikroskopičtí roboti už uměli chodit, měřit okolí nebo si mezi sebou předávat signály. Teď vědci z Cornellovy univerzity spojili několik těchto schopností do jednoho systému. Výsledek je zvláštní: stroje vyhodnotí prostředí, koordinovaně zareagují a svou činností ho samy změní. Právě takový princip používá příroda neustále.
Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy

Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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