Kompaktní optický disk v odolné kazetě sliboval spojení špičkového zvuku cédéček a snadného nahrávání audiokazet. Formát MiniDisc od firmy Sony nadchl hudební nadšence rychlým přístupem ke skladbám i možností digitálního střihu přímo v kapse.
Dvacáté výročí představení kompaktního záznamového média i jeho celosvětový kulturní dopad podrobně zhodnotil britský deník
The Guardian. Vývoj formátu, nasazení kompresního algoritmu ATRAC a premiéru prvního přenosného rekordéru MZ 1 v roce 1992 přehledně dokumentuje oficiální archiv Sony Group Corporate History. Technické parametry digitálního záznamu a možnosti editace na stolních rekordérech detailně rozebral odborný hudební měsíčník Sound on Sound. Fungování vyrovnávací paměti proti otřesům a strukturu servisní tabulky TOC dlouhodobě shromažďuje odborná databáze MiniDisc Community Portal.
Od kazet k přenosným CD. Discman odstranil šum pásku a umožnil rovnou přeskočit na další skladbu
Poslech hudby na cestách znamenal v devadesátých letech věčný kompromis. Magnetofonové kazety sice umožňovaly snadný domácí záznam z rádia nebo desek, ale hledání oblíbené písničky vyžadovalo zdlouhavé přetáčení pásku tam a zpět. Formát MiniDisc přinesl v roce 1992 naprostou svobodu. Na malém disku o průměru šedesát čtyři milimetrů šlo mezi skladbami přeskakovat během zlomku sekundy pouhým stiskem tlačítka.
Záznam probíhal kombinací laserového paprsku a magnetické hlavy. Laser zahřál záznamovou vrstvu na kritickou Curieovu teplotu, kdy materiál ztratil svou původní polaritu a magnetická hlava do něj zapsala nová data. Na rozdíl od zranitelných cédéček, které vyžadovaly šetrné zacházení stejně jako
přenosný přehrávač Discman s náchylným laserem, chránilo médium MiniDisc pevné plastové pouzdro s posuvným kovovým šoupátkem. Samotný nahrávací disk o průměru šedesát čtyři milimetrů byl bezpečně ukrytý v pevném plastovém pouzdře. Posuvné kovové šoupátko chránilo magnetický povrch před prachem i otisky prstů. Vyrovnávací paměť proti otřesům a střih přímo v terénu
Zásadní technickou předností nového přehrávače byla elektronická paměť proti otřesům zvaná Anti Shock. Mechanika četla data z disku vyšší rychlostí, než jakou vyžadovalo samotné přehrávání zvuku, a ukládala je do paměťového čipu. Při prudkém nárazu nebo chůzi po schodech měl laser dostatek času vrátit se na správné místo, aniž by posluchač zaznamenal jediné zakolísání zvuku.
Přístroje navíc umožňovaly pokročilou správu nahrávek bez použití počítače. Uživatel mohl stopy rozdělit, sloučit, přeskládat nebo pojmenovat písmeny na malém podsvíceném displeji. Podobně jako tehdejší počítačové sestavy vybavovala
pokročilá zvuková karta Sound Blaster pro čistý zvuk, přinesl MiniDisc digitální čistotu i do přenosné kapsy. Vkládání média do mechaniky provázelo přesné mechanické cvaknutí. Přístroj po načtení servisní stopy okamžitě zobrazil celkový počet skladeb a zbývající kapacitu pro záznam. Vysoká cena a nástup komprimovaných souborů MP3
Přestože byl formát technicky dokonale promyšlený, cestu k masovému rozšíření brzdila vysoká pořizovací cena přístrojů i samotných médií. V devadesátých letech si přenosný rekordér pořizovali především nároční hudebníci, rozhlasoví zpravodajové a techničtí nadšenci. Běžní posluchači zůstávali u levnějších kazet nebo čekali na zlevnění přenosných diskmanů.
Stejně jako v rodinném videu představovaly
menší kazety do videokamery VHS C praktický mezistupeň, stal se MiniDisc spojovacím článkem mezi magnetickou páskou a digitální epochou. Na přelomu tisíciletí jej však začaly vytlačovat počítačové vypalovačky a první přehrávače souborů MP3, které nepotřebovaly žádnou mechaniku.
Počítač při startu pípl jako vždycky. Ve hře se najednou ozvala hudba i mluvené hlasy Srovnání formátu MiniDisc s audiokazetami a přenosnými CD
Vlastnost Magnetofonová kazeta Přenosné CD Discman Formát Sony MiniDisc Typ záznamu Analogový magnetický pásek Optický digitální disk Magneticko optický disk Ochrana média Odkrytý pásek v plastu Zranitelná lesklá plocha Pevné pouzdro s šoupátkem Odolnost při chůzi Kolísání rychlosti pásku Časté přeskakování laseru Paměťový vyrovnávací čip Možnosti editace Pouze přemazání celé stopy Žádná editace na disku Dělení a popisování v TOC Často kladené otázky o formátu MiniDisc Jakým způsobem dokázal MiniDisc pojmout celé album na tak malou plochu?
Společnost Sony vyvinula kompresní algoritmus ATRAC, který zmenšil objem původních nekomprimovaných dat zhruba na jednu pětinu. Zvukový kodek odstraňoval tóny, které lidské ucho kvůli psychoakustickému maskování nevnímá, a díky tomu se na disk o průměru šedesát čtyři milimetrů vešlo až osmdesát minut hudby.
Svatby a dovolené na malé kazetě. Kamery VHS-C změnily rodinné natáčení v devadesátkách Co se stalo s nahrávkou při rozdělení nebo smazání skladby?
Fyzická zvuková data na disku zůstala nedotčena. Přístroj pouze bleskově upravil záznam v servisní tabulce TOC na začátku disku, kde změnil ukazatele začátku a konce stop. Samotný proces trval pouhý zlomek sekundy a disk mohl uživatel přepsat více než milionkrát.
Proč si MiniDisc oblíbili rozhlasoví reportéři a novináři?
Přenosné rekordéry nabízely studiovou kvalitu nahrávání z mikrofonu v lehkém kapesním balení. Zpravodajci mohli v terénu okamžitě rozdělit rozhovor na jednotlivé odpovědi, vymazat nepovedené části a opatřit stopy textovými názvy přímo přes ovládací tlačítka přehrávače.
Zdroje fotografií Přenosný rekordér Sony MiniDisc v devadesátých letech: stk / Wikimedia CC 4.0 Červený nahrávací MiniDisc Sony v plastovém pouzdře: stk / Wikimedia CC 4.0 Otevřená mechanika rekordéru Sony MiniDisc s vloženým diskem: stk / Wikimedia CC 4.0