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Pardubický kraj hledá osobnosti roku 2026

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Pardubický kraj opět otevírá nominace na svá hlavní ocenění. Veřejnost, zástupci samospráv i spolků mohou do 30. listopadu zasílat návrhy na osobnosti, kolektivy nebo…
Oceneni_za_rok_2025(1)

Oceneni_za_rok_2025(1)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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