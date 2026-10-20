Elektrikář: Tento spotřebič nikdy nenechávejte v zásuvce. Žere proud i vypnutý a ročně vás stojí 2 000 Kč

Večer stisknete na ovladači červené tlačítko, obrazovka zhasne a v obývacím pokoji je klid. Pod televizí ale dál svítí malé hodiny a krabička, ke které patří, si bere elektřinu celou noc.
Na dva tisíce korun ročně se domácnost dostane spíš v součtu s dalšími přístroji, které kolem televize stojí. Kde se peníze ztrácejí a jak to zarazit?
Kolik musí doma „spát“, aby to dalo 2 000 Kč
Elektřina od ledna 2026 zlevnila hlavně proto, že poplatek na podporu obnovitelných zdrojů za domácnosti převzal stát. I tak stojí jedna kilowatthodina v běžné sazbě D02d u ČEZ se smlouvou na dobu neurčitou podle cen pro rok 2026 zhruba 6,61 Kč včetně distribuce a DPH. Stálé měsíční platby v tom nejsou a s fixovanou cenou bývá kilowatthodina levnější.
Přečtěte si také: Topení: pravidlo 19 °C už neplatí, odborníci mají na zimu nové doporučení
Za 2 000 Kč tedy pořídíte přibližně 300 kWh. Aby je přístroje v pohotovostním režimu „prospaly“, musely by ve dne v noci odebírat dohromady asi 35 W. Jedna novější televize na to nestačí. Spotřebiče prodávané v Evropské unii musí v pohotovostním režimu splňovat přísné limity odběru a evropská pravidla je postupně dál zpřísňují. Volnější meze mají jen přístroje, které zůstávají připojené k síti.
Starší elektronika a hlavně krabičky okolo televize takovou kázeň nemají.
Set-top box ve skutečnosti nikdy nespí
Hlavním podezřelým je levný set-top box. Vladimír Janíček z Katedry mikroelektroniky FEL ČVUT v roce 2021 pro server Lupa.cz vysvětlil, že takový přijímač po „vypnutí“ ovladačem jen zhasne obraz a na displeji ukáže čas, přitom „všechny procesy na pozadí běží dál“. Důvod je prostý: start z úplného vypnutí by u něj trval i několik minut.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne
Odběr set-top boxů se obvykle pohybuje v jednotkách wattů a u horších kusů se blíží 10 W. Při 10 W nonstop vychází rok zhruba na 88 kWh, tedy asi 580 Kč. Platíte je i v noci a v pracovní dny, kdy v obývacím pokoji nikdo nesedí.
Pohodlné propojení přes HDMI přidává watty
Set-top box pod televizí málokdy stojí sám. Často k němu přibude receiver domácího kina a všechno propojují kabely HDMI s funkcí CEC. Díky ní stačí stisknout jedno tlačítko a naběhne celá sestava.
Kolik to dělá, doložil Janíček přístrojem z vlastního obývacího pokoje: příručka k jeho receiveru počítá s tím, že aktivní CEC přidá k průměrnému odběru 20 W. Když se k tomu přičte set-top box a pár starších přístrojů, je hranice 35 W, a s ní i 2 000 Kč za rok, na dohled.
Přečtěte si také: Češi přestávají používat rychlovarné konvice. Nahrazují je tímto spotřebičem, který ohřeje vodu za polovinu peněz
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Přístroj Odběr Poznámka Set-top box obvykle jednotky wattů, u horších kusů blízko 10 W při 10 W nonstop zhruba 88 kWh, tedy asi 580 Kč za rok 2026 Receiver se zapnutou funkcí CEC (konkrétní příklad) průměrný příkon vyšší o 20 W údaj z návodu jednoho receiveru Přístroje dohromady na 2 000 Kč ročně asi 35 W ve dne v noci zhruba 300 kWh při ceně kolem 6,61 Kč za kWh v roce 2026 Jak zbytečný odběr najít a utnout Nejjednodušší je zapojit celý televizní kout do prodlužovací lišty s vypínačem. Po večerním cvaknutí zůstane bez proudu všechno, co pod televizí stojí, a nic v rohu potichu nebere. Pohodlnější je lišta typu master-slave, která hlídá televizi, a jakmile ji vypnete, odstřihne od proudu i připojené příslušenství. Chytrou zásuvku jde vypnout z mobilu, takže televizní kout odpojíte i ve chvíli, kdy už sedíte v práci nebo na chalupě. Tápete, co si doma bere nejvíc? Levný měřič, který se zastrčí mezi zásuvku a zástrčku, to během chvíle prozradí a uvidíte, kde má smysl začít. U televizí a konzolí stojí za to projít nastavení a vypnout rychlý start, který kvůli okamžitému naběhnutí udržuje část elektroniky v chodu.
Vypínání natvrdo má i bezpečnostní stránku. Odborník z ČVUT upozornil na riziko požáru: v napájecích obvodech elektroniky se za léta nashromáždí prach, který může vzplanout, a vypnutí natvrdo tohle riziko snižuje.
Prodlužovací lišta s vypínačem odpojí celý televizní kout od proudu jedním cvaknutím. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy zástrčku raději nechat v zásuvce
Vytahovat úplně všechno rozumné není. Router má smysl nechat zapojený, protože bez něj nefunguje internet ani chytrá zařízení, která ovládáte z mobilu, když nejste doma.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v koupelně žere proud, i když je vypnutý. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celý den
Opatrnost se vyplatí i u OLED televizorů. Například LG uvádí, že jeho televizory po vypnutí spouštějí automatickou obnovu pixelů a bez zapojení do sítě se tato údržba vůbec nespustí. Takový přístroj proto lištou neodpojujte hned, jakmile zhasne obrazovka.
Zdroje: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ceniky/moo_ele_cez_elektrina_na_dobu_neurcitou_01012026_01012026.pdf, https://www.skrblik.cz/energie/elektrina/co-tvori-cenu-elektriny, https://www.businessinfo.cz/clanky/od-ledna-2026-nizsi-ceny-elektriny-pro-domacnosti-a-firmy-eru-vydal-zmenovy-cenovy-vymer/, https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0826, https://sita.sk/byvaniehrou/nenapadny-zrut-elektriny-vas-kazdy-rok-obera-o-stovky-eur-vacsina-ludi-ho-ma-rovno-v-obyvacke/, https://www.lg.com/cz/tvs/oled-tvs/oled-reliability/main/, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-usetrit-za-elektrinu-40545517, https://www.lupa.cz/clanky/vypnout-nestaci-elektronika-muze-v-pohotovostnim-rezimu-celkove-spotrebovat-i-vic-nez-behem-provozu/
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!