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Poslední sbohem Jiřímu Štěpničkovi: Němec, Hrzánová, Freimanová a další se loučí s hereckou legendou

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V historické budově Národního divadla se dnes koná poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou. Přicházejí kolegové například František Němec, Bára Hrzánová nebo Veronika Freimanová, přátelé i další smuteční hosté, aby vzdali hold herci, který s touto scénou spojil podstatnou část své kariéry. Štěpnička zemřel 11. října ve věku 79 let.
Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou.

Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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