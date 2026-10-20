Oblíbené termály mají vstup pro děti za pár stovek. Rodinám se ale nabízí ještě výhodnější možnost

Termály v rakouském Bad Hofgasteinu nabízejí zvýhodněný vstup dětem od šesti do patnácti let od 16. do 31. října 2026. Přibližně 195 korun platí za vstup do termální části, nabídku lze koupit na pokladně. Vedle ní je připravený dětský balíček s občerstvením za 365 korun, který přidává hranolky, nealkoholický nápoj a zmrzlinu. Rozdíl 170 korun tak není další vstupné, ale cena rozšíření o uvedené občerstvení. Dospělí mají vlastní tarify a právě jejich započtení mění zdánlivě jednoduché srovnání.
Čtyřčlenná rodina ušetří proti rodinnému tarifu pouhých 24 korun
Pro rodinu se dvěma dospělými a dětmi ve věku osm a dvanáct let stojí běžná rodinná celodenní vstupenka 2 872 korun. Dva jednotlivé dospělé vstupy po 1 229 korunách a dva akční dětské po 195 korunách dávají dohromady 2 848 korun. Rozdíl činí přibližně 24 korun za celou rodinu. Kdyby stejní návštěvníci kupovali běžné jednotlivé vstupenky i dětem, které stojí 682 korun, zaplatili by 3 821 korun. Proti této variantě je úspora přibližně 974 korun, nejde však o úsporu proti dostupnému rodinnému tarifu.
U čtyřhodinové návštěvy se pořadí obrací. Rodinná karta pro dva dospělé a dvě děti stojí 2 434 korun, zatímco dva čtyřhodinové dospělé vstupy po 1 034 korunách a dva akční dětské dohromady 2 458 korun. V tomto modelu omezuje společnou délku pobytu čtyřhodinová vstupenka rodičů. Výpočty porovnávají samostatně nabízené vstupy, nepředpokládají další slevu z rodinné karty. Nezahrnují občerstvení, dopravu ani případné zvýhodnění s hostovskou kartou.
Rozhoduje také počet dětí. Pro dva dospělé s jedním školákem vychází rodinný celodenní tarif na 2 629 korun, jednotlivé dospělé vstupy s akčním dětským na 2 653 korun. Ani zde tedy samotná dětská akce nepřináší nejnižší součet. Při nákupu rodinné karty pro dva dospělé a dvě děti stojí každé další dítě od šesti do patnácti let 243 korun. Děti před šestými narozeninami mají vstup zdarma, takže pro rodinu s předškolákem je nutné rozpočet sestavit jinak.
Rodinný svět nabízí víc než samotné bazény
Důvodem k návštěvě může být část určená rodinám, kde jsou vedle bazénů proudový kanál a dvě vnitřní skluzavky. Pro nejmenší je připravená vnitřní část s dětským bazénem. Rodinný pavilon doplňuje nabídku o mořské akvárium, rodinnou saunu v plavkách a odpočinkový prostor. Turistická organizace Salcburska tuto část popisuje jako výsledek modernizace z roku 2024. Není proto nutné stavět rodinný program jen na venkovních atrakcích.
Rodinná sauna v plavkách se přitom nesmí zaměňovat se samostatným saunovým světem. Ceník u rodinných vstupenek uvádí, že děti tuto saunovou část zahrnutou nemají. Zvláštní výjimkou je rodinná saunová neděle, kdy mohou děti od šesti let přijít s rodiči bez příplatku; od pondělí do soboty tam děti mladší šestnácti let přístup nemají. Jinou rakouskou destinaci pro koupání představuje také náš průvodce areálem ve Warmbad Villachu, jeho nabídka je však samostatná.
Část venkovních atrakcí má sezonní přestávku
Provozní oznámení aktualizované 19. října uvádí uzavření venkovní čtyřdráhové vlnové skluzavky, venkovního bazénu pro nejmenší a koupacího Smaragdového jezera. Návrat do provozu je předběžně uveden na konec dubna či začátek května 2027. Toto konkrétní oznámení je pro říjnový výlet podstatnější než obecný popis letního vybavení. Termály mají běžně otevřeno od 9 do 21 hodin, ve čtvrtek, pátek a sobotu do 22 hodin. Koupání končí dvacet minut před zavřením.
Při několikadenním pobytu lze řešit i dopravu mezi ubytováním a výlety. Nocující hosté v Salcbursku dostávají při přihlášení v ubytování hostovskou jízdenku pro veřejnou dopravu, která během pobytu platí pro veřejnou dopravu v celé spolkové zemi včetně regionálních autobusů a vlaků. Salcburský dopravní svaz uvádí, že je financovaná mobilitním příspěvkem vybíraným spolu s pobytovým poplatkem. Nejde tedy o bonus ke zvýhodněné dětské vstupence ani o jízdenku automaticky přidělenou jednodenním návštěvníkům termálů.
Alpentherme Gastein