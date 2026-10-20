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Oblíbené termály mají vstup pro děti za pár stovek. Rodinám se ale nabízí ještě výhodnější možnost

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Říjnová akce v Alpentherme Gastein láká na dětské koupání za přibližně 195 korun. Pro rodinný rozpočet je ale důležitější výsledný účet než samotná sleva. Dva dospělí se dvěma školáky mohou proti běžné rodinné celodenní vstupence ušetřit jen přibližně 24 korun, při kratší návštěvě naopak vychází lépe rodinný tarif.
AI ilustrace rodinného koupání v obecném wellness prostředí. Nejde o fotografii Alpentherme Gastein.

AI ilustrace rodinného koupání v obecném wellness prostředí. Nejde o fotografii Alpentherme Gastein.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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