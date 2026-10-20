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Bez střechy, bez omítky, zarostlá džunglí. Aňa Geislerová koupila ruinu za pár milionů a proměnila ji ve snové sídlo

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Dennívýzva
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Prvorepubliková vila v Dobřichovicích stála v nabídce za 8,5 milionu korun. Dnes by za podobný vstup do lokality nezaplatila ani polovinu rekonstrukce.
Bez střechy, bez omítky, zarostlá džunglí. Aňa Geislerová koupila ruinu za pár milionů a proměnila ji ve snové sídlo

Bez střechy, bez omítky, zarostlá džunglí. Aňa Geislerová koupila ruinu za pár milionů a proměnila ji ve snové sídlo

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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