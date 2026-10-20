Bez střechy, bez omítky, zarostlá džunglí. Aňa Geislerová koupila ruinu za pár milionů a proměnila ji ve snové sídlo

Někdy v polovině minulé dekády se Aňa Geislerová vracela z výletu podél Berounky a prohlásila, že Dobřichovice jsou jediné místo za Prahou, kde by dokázala žít. Tentýž den našla na internetu dům, zanedbanou prvorepublikovou vilu s věžičkou, rozpadající se omítkou, střechou vyžadující kompletní výměnu krytiny a zahradou, kterou roky nikdo neřezal. Od té chvíle dávala, jak sama řekla v rozhovoru pro Naše noviny, „všechnu svou energii“, aby místo získala. Získala ho. A pak začaly práce, které z ruiny udělaly něco, co dnes vypadá jako filmová kulisa k lepšímu životu.
Vila, kterou nikdo nechtěl
Blesk v září 2015 informoval o nabídce za 8,5 milionu korun s dovětkem „cena k jednání“. Pozdější mediální shrnutí mluví o investici „přes osm milionů“. Bez kupní smlouvy nelze jít přesněji, ale bezpečný odhad se pohybuje kolem 8 až 8,5 milionu. Za ty peníze Geislerová dostala dům, který potřeboval nové podlahy, okna, verandy, omítky i střešní krytinu. Titulková „džungle“ je metafora, ale ne úplně přehnaná. Pozemek se vzrostlými stromy byl zanedbaný natolik, že zahrada splývala s okolní zelení a dům v ní téměř mizel.
Důležité je, co v nabídce nebylo vidět: silueta s věžičkou, proporce letního sídla, verandový charakter. Prvky, které nelze postavit znovu, protože by ztratily autenticitu. Geislerová je viděla. Většina kupců ne.
Dva roky, tři až čtyři miliony navíc
Hlavní rekonstrukce trvala přibližně dva roky. Blesk v červnu 2017 psal, že vila je „kompletně zrekonstruovaná“, a odhadoval náklady stavebních prací na další 3 až 4 miliony korun. Celkový rozpočet (koupě plus přestavba) tak podle mediálních odhadů vychází na přibližně 11 až 12,5 milionu korun. Dotahování zahrady a zázemí pak pokračovalo ještě několik let.
Výsledek? Šedobílá fasáda s cihlově červenou střechou, zachovaná věžička, dřevěná terasa navazující na venkovní bazén obložený dřevem. Uvnitř vysoké stropy, masivní trámy, starožitné komody vedle střídmého moderního nábytku. Žádné zlaté povrchy, žádný přepych na efekt, spíš klidná elegance, která nechává vyniknout původní stavbu. Zahradu podle sekundárních zdrojů navrhoval Ferdinand Leffler; dnes ji tvoří komponovaná směs keřů, květin a zachované vzrostlé zeleně.
Je to „snové sídlo“? Vizuálně bezpochyby. Ale skutečný sen je v něčem jiném, v načasování.
Proč by to dnes nešlo zopakovat
Tady příběh přestává být jen o bydlení celebrit a začíná být o penězích, které se od poloviny desátých let dramaticky změnily. Dobřichovice leží 22 kilometrů jihozápadně od centra Prahy, mají pravidelné vlakové spojení a patří k rezidenčně nejatraktivnějším lokalitám středních Čech. A ceny tomu odpovídají.
Současné nabídky na realitních serverech, o které jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, ukazují:
- Starší dům vyžadující další investice: 9,36 milionu Kč (s upozorněním na stoletou vodu)
- Rodinný dům o 141 m²: 13,49 milionu Kč
- Vila o 172 m²: 18,49 milionu Kč
Jinými slovy: samotná kupní cena menšího domu v Dobřichovicích dnes převyšuje celý tehdejší rozpočet Geislerové na koupi i rekonstrukci. A to ještě nepočítáme růst cen stavebních prací, který podle dat ČSÚ pokračuje i v roce 2026. Tehdy dosažitelný projekt se stal těžko zopakovatelným.
Co by měl vědět každý, kdo sní o vlastní ruině
Příběh Geislerové vypadá inspirativně. Ale než si někdo otevře realitní server a začne hledat „prvorepublikovou vilu k rekonstrukci“, měl by vědět o čtyřech rizicích, která herečka buď zvládla, nebo měla štěstí:
- Skryté technické vady. U stoletého domu se skutečný rozsah problémů odkryje až po bourání. Rozpočet se může zdvojnásobit.
- Památková ochrana. Pokud je dům kulturní památkou nebo leží v chráněném území, rekonstrukce vyžaduje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Bez něj hrozí pokuta až 2 miliony korun. NPÚ doporučuje začít předběžnou konzultací, ne stavební firmou.
- Povodňové riziko. Dobřichovice u Berounky nejsou jen idyla; v roce 2002 povodně zasáhly zhruba 500 z tisícovky domů ve městě. Jeden současný inzerát na starší dům v lokalitě výslovně upozorňuje na stoletou vodu.
- Nedostatek řemeslníků. Citlivá obnova prvorepublikových detailů vyžaduje specializované profese, které se nehledají na běžném stavebním portálu, ale přes rejstřík restaurátorů Ministerstva kultury.
Kavárna, řeka, les, a důvod, proč zůstat
Geislerová se v Dobřichovicích nejen usadila, ale i zapojila. Místní média ji zachycují na trzích, při Moraně, na občanských akcích. V rozhovoru pro iDOBNET říkala, že se nechce schovávat za plotem, chce kavárny, vinárny, divadlo a zároveň řeku a les v pěší dostupnosti. Město jí to dává.
Dům s věžičkou nad Berounkou dnes stojí jako důkaz jednoho dobře načasovaného rozhodnutí. Geislerová nekoupila luxusní vilu, koupila příběh, který teprve musela vybudovat. A trh se od té doby postaral o to, aby ho už nikdo nezopakoval za stejnou cenu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová