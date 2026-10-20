Zapečený květák v sýrovém bešamelu je jemný, krémový a na povrchu krásně dozlatova opečený

Leží vám v lednici květák a večer by to chtělo něco teplého, sytého a bez velkého vymýšlení? Zkuste ho zapéct v bešamelu. Je to obyčejné domácí jídlo, žádná kuchařská exhibice, ale na talíři funguje spolehlivě. Předvařený květák, omáčka z másla, mouky a mléka, navrch sýr, který se v troubě rozvoní a udělá na povrchu lehkou zapečenou vrstvu.
Výhoda tohohle receptu je, že se nemusíte držet každého gramu jako u
. Vezme se prostě to, co je po ruce. Jednou skončí v míse cukroví , podruhé úplně postačí slušná uzené maso šunka. Když má být večeře o něco lehčí, maso se dá bez výčitek vynechat. Naopak kousek kapie a zelená část jarní cibulky se hodí skoro pokaždé, protože samotný zapečený květák umí být dost hutný.
Na jednu věc bych ale pozor dala: květák nevařte úplně doměkka. Stačí do
poloměkka. Jakmile se začne rozpadat už v hrnci, trouba z něj lepší strukturu nevykouzlí. Růžičky mají zůstat vidět a při nabírání se nemají proměnit v kaši. Recept na poctivý květák zapečený v sýrovém bešamelu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: asi 45 minut Ingredience pro přípravu 1 ks středně velkého květáku 150 g nivy nebo jiného sýra 200 g uzeného masa nebo šunky 1 ks kapie 2 ks jarní cibulky, zelená část 2 lžíce nasekané petrželky 1 plátek másla, asi 1,5 cm silný 2 lžíce hladké mouky 400 ml mléka 1 špetka muškátového oříšku dle chuti sůl dle chuti pepř Postup přípravy zapečeného květáku v sýrovém bešamelu
1.
Květák rozeberte na menší růžičky a dejte ho do hrnce s osolenou vodou. Vařte zhruba 6 až 8 minut, jen aby povolil. Má být poloměkký, ne rozvařený. Potom ho slijte a nechte chvíli okapat. Troubu předehřejte na 190 °C
2. Připravte si větší zapékací mísu, případně několik menších misek, pokud chcete jídlo péct rovnou v jednotlivých porcích.
3.
Uzené maso nebo šunku nakrájejte na menší kousky. Stejně tak pokrájejte kapii a zelenou část jarní cibulky. Petrželku nasekejte najemno.
4. Do zapékací mísy rozložte předvařený
květák. Přidejte uzené maso nebo šunku, kapii, jarní cibulku a petrželku. Lehce osolte a opepřete. Se solí opatrně, zvlášť pokud použijete nivu.
5. V menším kastrůlku nebo hlubší pánvi rozpusťte
máslo. Přisypte hladkou mouku a za stálého míchání připravte světlou jíšku. Minuta, možná dvě, bohatě stačí; zhnědnout by neměla.
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6. K jíšce po částech přilévejte
mléko a pořád míchejte, aby v omáčce nezůstaly hrudky. Nechte ji pár minut probublat, dokud nezhoustne na hladký bešamel.
7. Do horkého bešamelu vmíchejte nastrouhaný nebo rozdrolený
sýr. Přidejte muškátový oříšek a trochu pepře. Sůl přidejte až po ochutnání; výraznější sýr ji často zastane sám.
8. Hotový
sýrový bešamel nalijte na květák v míse. Lžící ho klidně trochu roztáhněte mezi růžičky, tam je ho potřeba nejvíc. Jídlo pak nebude suché ani uprostřed.
9. Zapékací mísu vložte do trouby a pečte přibližně
20 až 25 minut při 190 °C. Povrch má lehce zezlátnout a omáčka by měla u okrajů jemně bublat.
10. Po vytažení z trouby nechte květák asi
5 minut odpočinout. Podávat se dá jen tak, s vařenými bramborami nebo s kouskem pečiva. Zbytky uložte do lednice a snězte ideálně druhý den. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby nechtej ídlo cca 5 minut odpočinout. Ještě pár poznámek ke květáku a bešamelu Pro jemnější chuť nahraďte část nivy eidamem nebo goudou. Omáčka bude méně slaná a dětem většinou sedne víc. Když je bešamel příliš hustý, přilijte trochu mléka a krátce ho promíchejte na plotně. Řidší omáčku naopak nechte ještě minutu provařit. Vezměte raději širší zapékací mísu, kde květák neleží v příliš vysoké vrstvě. Omáčka se rozlije rovnoměrněji a celé jídlo se lépe propeče. Květák u nás doma někdy čeká v lednici déle, než by měl. Syrový ani jen uvařený velké nadšení nevzbudí, ale se sýrem a omáčkou mizí z mísy překvapivě rychle. Z nenápadné zeleniny je najednou normální oběd, bez velkého nákupu a bez složitého vaření.
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