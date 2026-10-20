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Zapečený květák v sýrovém bešamelu je jemný, krémový a na povrchu krásně dozlatova opečený

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Když se doma ochladí a nechce se mi stát dlouho u sporáku, často přijde na řadu právě květák zapečený v sýrovém bešamelu. Je to poctivé, syté a přitom nijak složité jídlo, které udělá velkou službu k obědu i k večeři. Mám ráda, jak se v něm spojí povařený květák, jemná omáčka z másla, mouky a mléka a navrch výraznější sýr, který celé zapékání krásně vytáhne.
Obrázek k receptu s názvem Znáte květák zapečený v sýrovém bešamelu, který chutná mnohem lépe, než čekáte

Obrázek k receptu s názvem Znáte květák zapečený v sýrovém bešamelu, který chutná mnohem lépe, než čekáte

Zdroj: Foto Cooky.cz, Recept s názvem Znáte květák zapečený v sýrovém bešamelu, který chutná mnohem lépe, než čekáte
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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