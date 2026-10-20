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Opera v Sydney měla stát 7 milionů dolarů. Nakonec spolkla 102 milionů a přišla o svého architekta

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Dnes patří bílé střechy nad sydneyským přístavem k nejznámějším siluetám světa. Když ale stavba vznikala, její konstrukce dlouho neměla uspokojivé řešení, náklady rychle rostly a politické spory vyhnaly autora návrhu z projektu. Příběh slavné opery ukazuje, co se stane, když architektonická představivost předběhne dobovou techniku.
Opera v Sydney měla stát 7 milionů dolarů. Nakonec spolkla 102 milionů a přišla o svého architekta

Opera v Sydney měla stát 7 milionů dolarů. Nakonec spolkla 102 milionů a přišla o svého architekta

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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