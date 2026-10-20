Trump promluvil o svém vzhledu a překvapil nečekaným přiznáním. Jeho slova vyvolala posměch

Donald Trump je známý tím, že během politických vystoupení často odbočuje od připravených témat a nevyhýbá se osobním poznámkám na adresu svých soupeřů. Podobná situace nastala v pátek 16. října při republikánském mítinku ve městě Dalton v americkém státě Georgia. Osmdesátiletý prezident se během projevu pustil do demokratického senátora Jona Ossoffa, který usiluje o znovuzvolení. Kritizoval především jeho údajně vysoké výdaje za služby profesionálních vizážistů. Vzápětí však pozornost obrátil k sobě a přiznal, že při veřejných vystoupeních rovněž používá kosmetické přípravky. Na rozdíl od svého politického protivníka si je podle vlastních slov nanáší bez cizí pomoci.
Prezident přiznal svůj neobvyklý zvyk
Trump před shromážděnými příznivci prohlásil, že používá jen malé množství líčidel a o jejich nanášení se stará osobně. Následně začal gesty předvádět, jak si kosmetiku nanáší na obličej. Vysvětlil také důvod, proč se bez ní před veřejným vystoupením nechce obejít. Podle jeho slov může člověk bez trochy líčení vypadat jako mrtvola, čemuž se chce vyhnout. Svou poznámku doprovodil výraznou mimikou, která se stala součástí záběrů šířených na internetu. Prezident současně opakoval, že Ossoff využívá profesionálního vizážistu a za úpravu svého vzhledu utrácí značné peníze.
Trump dokonce tvrdil, že demokratický senátor vydává za líčení více než kterýkoliv muž či žena v historii amerického Senátu. Takové srovnání ovšem během projevu nijak nedoložil. Podle dřívějších informací amerických médií Ossoffova kampaň skutečně využila placené kosmetické služby, jejichž náklady se od února pohybovaly kolem tří tisíc dolarů. Samotná existence těchto výdajů však nepotvrzuje prezidentovo tvrzení o historickém rekordu. Profesionální úprava vzhledu navíc není ve světě politiky ničím výjimečným, zejména při televizních rozhovorech, debatách a natáčení předvolebních vystoupení. Trumpovo přiznání tak bylo neobvyklé především svou otevřeností a způsobem, jakým ho před publikem předvedl.
Výrazná barva Trumpovy pleti budí pozornost už léta
Vzhled amerického prezidenta je dlouhodobě předmětem veřejných komentářů. Pozornost přitahuje zejména jeho charakteristický účes a výrazně teplý, někdy až oranžový odstín obličeje. Právě rozdíly mezi zabarvením tváře a světlejší pokožkou v oblasti uší nebo krku v minulosti vyvolávaly spekulace o používaných kosmetických přípravcích. Trump přitom dosud podrobně nevysvětlil, jakou kosmetiku používá ani jakým způsobem dosahuje svého obvyklého vzhledu. Jeho nejnovější vyjádření potvrzuje, že se alespoň částečně líčí sám. Nelze z něj ovšem spolehlivě určit, zda je výsledná barva jeho pleti způsobena výhradně kosmetikou.
Americká média se prezidentovým vzhledem zabývala také v souvislosti s jeho zdravotním stavem. V minulosti se například objevily informace o růžovce, chronickém kožním onemocnění, které může způsobovat přetrvávající zarudnutí obličeje. Samotná barva pokožky však nestačí k posouzení zdravotního stavu ani k určení případného onemocnění. V posledních měsících přitahovaly pozornost rovněž fotografie Trumpových rukou, na nichž byly viditelné modřiny a místy také vrstva krycí kosmetiky. Používání přípravků k zakrytí kožních nedokonalostí je běžné a samo o sobě nevypovídá o závažnosti zdravotních potíží. Prezidentovo vystoupení přesto znovu otevřelo debatu o tom, jak velkou pozornost věnuje své vizáži.
Za osobními útoky stojí důležitý volební souboj
Trumpova poznámka o líčení zazněla v době, kdy republikáni usilují o udržení své pozice v americkém Kongresu. Listopadové volby rozhodnou o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a části Senátu, což může zásadně ovlivnit možnosti prezidentovy administrativy během zbývajícího funkčního období. V Georgii Trump podpořil republikánského kongresmana Mikea Collinse, který kandiduje proti současnému senátorovi Ossoffovi. Podpora republikánských voličů je pro Collinse důležitá, protože Georgia patří mezi státy s těsnými volebními výsledky. Trump zde v prezidentských volbách roku 2024 zvítězil přibližně o dva procentní body. Demokraté přesto považují obhajobu Ossoffova mandátu za jednu ze svých důležitých priorit.
Zajímavé je také to, že Trump při představování republikánských kandidátů opakovaně hodnotí jejich fyzický vzhled. V posledních předvolebních projevech chválil některé spolustraníky za atraktivitu, zatímco vzhled politických soupeřů využíval jako terč posměchu. Podobný způsob vystupování není v jeho politické kariéře nový, současná kampaň však ukazuje, že osobní poznámky zůstávají výraznou součástí jeho komunikace s voliči. Vystoupení v Georgii mělo původně především podpořit republikánské kandidáty před listopadovým hlasováním. Jedním z nejdiskutovanějších momentů se nakonec stala prezidentova vlastní kosmetická rutina.
Použité zdroje: trump-archive.com , foxnews.com , thedailybeast.com , nypost.com