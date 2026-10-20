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Trump promluvil o svém vzhledu a překvapil nečekaným přiznáním. Jeho slova vyvolala posměch

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Americký prezident Donald Trump během předvolebního vystoupení ve státě Georgia nečekaně prozradil, jak pečuje o svůj vzhled. Při kritice demokratického senátora Jona Ossoffa přiznal, že používá líčidla, která si navíc nanáší sám. Jeho poznámka znovu přitáhla pozornost k charakteristickému zabarvení prezidentovy pleti, které veřejnost komentuje už řadu let.
Trump promluvil o svém vzhledu a překvapil nečekaným přiznáním. Jeho slova vyvolala posměch

Trump promluvil o svém vzhledu a překvapil nečekaným přiznáním. Jeho slova vyvolala posměch

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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