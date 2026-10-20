Bořek Slezáček zavzpomínal na divoké mládí: Ve 25 letech sbalil kufry a utekl do Španělska!

Bořek Slezáček v Divadle Broadway. Bořek Slezáček na kostýmní zkoušce v Divadle Broadway. Bořek Slezáček na měření nového kostýmu v Divadle Broadway. Bořek Slezáček Bořek Slezáček byl prvním manželem Simony Krainové Bořek Slezáček Vlasta Korec a Bořek Slezáček Bořek Slezáček Bořek Slezáček Povídkovou knihu Bořka Slezáčka „Kéž bys tu byla“ pokřtili v Činoherní kavárně Kryštof Bartoš, Bára Basiková a Jitka Asterová. Bára Basiková a Bořek Slezáček jsou dlouholetí kamarádi. Bořek Slezáček při autogramiádě své knihy „Kéž bys tu byla“. Křest knihy "Kéž bys tu byla" si nenechala ujít ani Eva Decastelo.
Herec a zpěvák Bořek Slezáček (59) se po letech vrací do muzikálu Kleopatra, kde znovu oblékne kostým slavného Caesara. Na kostýmní zkoušce v pražském Divadle Broadway ale nezůstalo jen u muzikálu. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz zavzpomínal na své mládí, život u moře i rodinné soukromí. A prozradil také, proč byste ho jen těžko hledali na dovolené v egyptské Hurghadě. Ve 25 letech sbalil kufry a odjel do Španělska
Muzikál Kleopatra oslaví v příštím roce 25 let od své premiéry. Když jsme se Bořka Slezáčka zeptali, jaký život vedl právě ve svých pětadvaceti letech, vrátil se vzpomínkami do období, kdy se rozhodl pro pořádnou životní změnu. „V pětadvaceti jsem se přestěhoval do Španělska. Na čtyři roky,“ prozradil zpěvák, který si tehdy užíval nově nabyté svobody. „Najednou se mohlo cestovat, tak jsem cestoval. A přišlo mi jako dobrý nápad bydlet u moře chvíli,“ dodal s úsměvem. Návrat do Kleopatry bez váhání
Slezáček se nyní vrací do role Caesara, kterou má podle svých slov dokonale osvojenou. „Já už jsem Caesara hrál předtím a vlastně ho hraju dodnes, protože přes léto jezdíme s koncertní verzí po českých zámcích. Takže jsem určitě neváhal,“ vysvětlil. A přestože od původní premiéry uplynulo téměř čtvrt století, starý kostým mu zřejmě nezůstane. Na zkoušce totiž probíhalo nové měření a herec připustil, že nejspíš dostane kostým nový. Na nové Kleopatry je zvědavý
Obnovená premiéra přinese také nové ženské tváře. Jednou z představitelek Kleopatry bude zpěvačka Sharlota, se kterou už má Slezáček zkušenosti z jiného muzikálu. „My se Sharlotou už hrajeme spolu v jiném muzikálu, takže se známe. Krásně zpívá,“ pochválil kolegyni. Doposud si po boku Caesara zahrály například Kamila Nývltová nebo Alžbeta Bartošová. „Jsem zvědavý na nové dámy v té roli,“ přiznal. Hurghada ho neláká! Raději pyramidy a plavba po Nilu
Přestože se Kleopatra odehrává v Egyptě, Slezáček rozhodně nepatří mezi milovníky klasických hotelových resortů. „Já jsem v Egyptě byl před lety, ale nejsem rozhodně ten typ, který by jel do Hurghady. Jel jsem se podívat na pyramidy a jezdili jsme po Nilu,“ svěřil se. Místo odpočinku u hotelového bazénu tak dává přednost poznávání nových míst. Manželka, synové a Harry Potter. Rodina má přednost!
Ačkoliv má herec pracovní kalendář pořádně nabitý, na své nejbližší nezapomíná. Letos s rodinou vyrazil do Katalánska a nedávno se společně vrátili také z Londýna. Zatímco on s manželkou navštěvoval divadelní představení, synové toužili vidět filmová studia, kde vznikal Harry Potter. „Moc času nemám, ale těch pár dnů na to, abychom strávili čas s rodinou, si vždycky najdu,“ uzavřel Bořek Slezáček pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz