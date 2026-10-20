V Hostivaři postaví třetí nejvyšší bytový dům v Praze, bude mít 70 metrů

Výstavba výškových budov v Praze podléhá dlouhodobé regulaci, vznikat mohou jen na vymezených místech a jejich umístění musí respektovat urbanistickou koncepci města. Nejvyšší dokončenou rezidenční budovou v Praze je v současnosti podle Central Group V Tower na Pankráci s výškou 104 metrů a 30 podlažími. Druhá je Rezidence Eliška ve Vysočanech s výškou 94 metrů. Metropolis Tower by tak měla být třetí nejvyšší rezidenční stavbou v hlavním městě.
Projekt podle developera zahrnuje byty od 1+kk do 4+kk. Všechny mají mít rekuperaci a předokenní stínění, některé byty také klimatizaci. Většina bytů bude mít balkon, sklep a podzemní parkovací stání. Zaváděcí ceny v první i druhé etapě začínají na 6,9 milionu korun za byty 2+kk a 9,9 milionu korun u bytů 3+kk. „Během prvního týdne se prodalo více než 50 procent bytů z první etapy," řekl zakladatel a generální ředitel Central Group Dušan Kunovský.
Stavba podle společnosti vzniká přímo u tramvajových a autobusových zastávek, ke stanici metra Depo Hostivař to má být tři minuty. Součástí rozvoje lokality bude podle developera také nový park s dětským hřištěm a přímo v sousedství se připravuje nové obchodní centrum.
Central Group má v současné době rozestavěných přibližně 3200 bytů v hodnotě zhruba 25 miliard korun. „V nejbližších měsících plánujeme zahájit výstavbu dalších více než 2000 bytů v devíti projektech v sedmi pražských lokalitách. Celková hodnota této nové výstavby dosahuje zhruba 17 miliard korun. A v dalším rozvoji chceme pokračovat. Jen v Praze máme připravené pozemky pro výstavbu více než 40.000 nových bytů v přibližně 60 lokalitách," dodal Kunovský.
Central Group založil Kunovský v roce 1994. Od roku 2008 společnost figuruje jako investor a v roce 2012 se stala akciovou společností. Zaměřuje se téměř výhradně na výstavbu v Praze a jejím okolí. Loni skupina podle výroční zprávy zvýšila čistý zisk o 169 procent na 1,7 miliardy korun. Obrat více než zdvojnásobila na 2,25 miliardy. Podle zástupců společnosti ale do koncernu patří také řada firem, pod které spadají konkrétní rezidenční projekty. Tržby a zisk developerské společnosti jako celku se tak reálně liší.