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V Hostivaři postaví třetí nejvyšší bytový dům v Praze, bude mít 70 metrů

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V Praze 10 u stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s výškou 70 metrů třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Projekt společnosti Central Group bude mít 23 pater a 256 bytů. Výstavba už začala, hotová by měla být v závěru roku 2028.
V Hostivaři postaví třetí nejvyšší bytový dům v Praze, bude mít 70 metrů

V Hostivaři postaví třetí nejvyšší bytový dům v Praze, bude mít 70 metrů

Zdroj: Central Group
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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