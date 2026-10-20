Čtyři hodiny hlídání za tisíc korun. Z hodinové sazby ještě čistý přivýdělek nevzniká

Nabídka několika hodin péče působí jednoduše: přijít do domácnosti, věnovat se dítěti a po návratu rodičů převzít odměnu. Jenže pro rozumný propočet nestačí vynásobit sazbu počtem hodin. Čas zabere také domluva, cesta a případné první seznámení. Nejde o důvod přivýdělek odmítnout, ale o rozdíl mezi lákavou cenou v profilu a tím, kolik člověku za celý vyhrazený čas skutečně zbude.
Tisícikoruna odpovídá konkrétnímu modelu
Při dohodnuté sazbě 250 korun za hodinu přinese čtyřhodinové hlídání odměnu 1 000 korun. Čtyři takové zakázky znamenají 4 000 korun za šestnáct hodin péče. Sazba je zvolená pro názorný propočet, nejde o celostátní průměr ani zaručenou nabídku práce. Pokud každá návštěva zabere kvůli cestě celkem pět hodin, odměna odpovídá 200 korunám za hodinu celkového času, ještě před výdaji a případnými daňovými či pojistnými povinnostmi.
Rozsah zakázky by proto měl být jasný předem. Jinou domluvu vyžaduje společné hraní doma, jinou vyzvedávání dítěte a doprovázení na kroužky. Vyplatí se určit, zda cena zahrnuje další dítě, přípravu jídla nebo pozdější návrat rodičů. První setkání je zároveň příležitostí probrat režim dítěte a ověřit, zda si rodina s pečující osobou rozumí.
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Rodina může zaplatit jinou částku, než chůva dostane
Rozdíl názorně ukazují podmínky platformy Babysits. Chůvám ponechává celou sjednanou odměnu, rodiči ale při rezervaci připočítává poplatek. U členství Premium činí 3 procenta, bez něj 15 procent. V našem modelu odměny 1 000 korun tak rezervace vyjde na 1 030, nebo 1 150 korun. Do první částky přitom není započtena cena samotného členství Premium.
Ponechání celé odměny platformou ještě neznamená čistý výdělek bez dalších povinností. Popisuje pouze to, že z ní tento provozovatel chůvě nestrhává vlastní provizi. Rodič zase musí při porovnání nabídek zahrnout poplatky, které skutečně využije. U jiné platformy nebo při přímé dohodě mohou být podmínky odlišné.
Pokud rodina hledá pomoc kvůli náhlé nemoci dítěte, je užitečné odlišit placené hlídání od možnosti zůstat s dítětem doma. Samostatně jsme popsali podmínky ošetřovného a situace, kdy může rodič získat dávku. Jedno řešení není automatickou náhradou druhého. Pro rodinný rozpočet je podstatné nejdříve vědět, jakou situaci potřebuje vyřešit.
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Profil není zárukou osobního prověření
Při hledání zakázky i při výběru chůvy záleží také na důvěře. Portál Hlídačky.cz přímo vysvětluje, že ověření není povinnou podmínkou pro založení profilu hlídačky. Nabízí různé způsoby prověření, od osobního setkání po ověření identity. Samotná přítomnost člověka v nabídce proto neznamená, že prošel všemi kontrolami.
Smysl má podívat se na konkrétní ověřovací odznaky, zkušenosti a reference, ne pouze na cenu. Ani ověřená totožnost sama nedokládá schopnost postarat se o konkrétní dítě. Při osobní domluvě by mělo zaznít, koho kontaktovat v případě potíží, jaké má dítě potřeby a co přesně rodiče očekávají. Dobře popsaná zkušenost pomůže pečující osobě představit se bez slibů, které nemůže splnit.
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Pravidelné hlídání může být podnikáním
Ministerstvo průmyslu upozorňuje, že při posuzování živnosti záleží mimo jiné na záměru činnost opakovat. Nestačí ji nazvat občasnou výpomocí, pokud je ve skutečnosti soustavně poskytovanou samostatnou službou za účelem zisku. Kdo kvůli tomu začíná podnikat, měl by si zároveň dát pozor na soukromé registry a složenky zaměňované za povinné platby. Konkrétní zařazení služby je vhodné předem probrat se živnostenským úřadem.
Nařízení o obsahových náplních živností zahrnuje příležitostné krátkodobé hlídání, včetně dětí do tří let, do oboru služeb pro rodinu a domácnost. Z něj však výslovně vyjímá péči o děti do tří let v denním režimu, která patří mezi vázané živnosti. Rozhoduje tedy skutečná podoba péče, nikoli jen věk hlídajícího nebo malá výše odměny. Ještě před pravidelnými zakázkami se proto vyplatí ujasnit právní režim i související odvody, místo aby první přijaté peníze byly automaticky považovány za čistý příjem.
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