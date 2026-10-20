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Čtyři hodiny hlídání za tisíc korun. Z hodinové sazby ještě čistý přivýdělek nevzniká

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Hlídání dětí může přinést zajímavou odměnu, částka v nabídce ale neukazuje celý výsledek. Záleží na času stráveném cestou, dohodnutém rozsahu péče i na tom, zda člověk hlídá příležitostně, nebo už poskytuje pravidelnou službu. Rodič navíc může zaplatit více, než dostane samotná chůva.
Odměna za hlídání závisí na domluveném rozsahu péče. Ilustrační scéna vytvořená pomocí AI.

Odměna za hlídání závisí na domluveném rozsahu péče. Ilustrační scéna vytvořená pomocí AI.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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