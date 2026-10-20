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EU uvalila na Rusko další sankce. Vypadli z nich ale magnáti Usmanov a Fridman

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Dennívýzva
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Zatímco Trump před listopadovými volbami do Kongresu uzavřel s Ruskem dohodu o uvolnění téměř dvou milionů tun nafty, Evropská unie a Spojené království představily nové dávky protiruských sankcí. Týkají se stovek firem a fyzických osob, především dodavatelů ruského vojenského průmyslu. Ze sankčního seznamu EU ale naopak vypadla dvě významná jména – uzbecko-ruský oligarcha Ališer Usmanov
profimedia-0692978913

profimedia-0692978913

Zdroj: Ališer Usmanov při setkání s Vladimirem Putinem (2015). Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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