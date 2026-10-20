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Kdo doma vyšťourá tuto starou sadu příborů, má vyděláno 17 000 Kč. Poznáte je podle malé značky

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval ten slavnostní okamžik? Babička odemkla sekretář, opatrně vytáhla těžkou krabičku vystlanou sametem a na stůl se dostalo něco, čeho jste se jako dítě nesměli ani dotknout. Možná ji máte dodnes na chalupě, v krabici s vánočními ozdobami nebo v pozůstalosti po prarodičích.
Kdo doma vyšťourá tuto starou sadu příborů, má vyděláno 17 000 Kč. Poznáte je podle malé značky

Kdo doma vyšťourá tuto starou sadu příborů, má vyděláno 17 000 Kč. Poznáte je podle malé značky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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