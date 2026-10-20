Ben Cristovao jako pátý porotce SuperStar hodnotí novou generaci talentů. Z jeho slov si mnozí vezmou velké ponaučení

SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova SuperStar, FOTO: Distr. TV Nova
Televizní soutěž SuperStar míří do další napínavé fáze a tentokrát u toho nebude chybět ani Ben Cristovao. Zpěvák do pořadu vstupuje v roli hostujícího porotce. Po letech se tak vrací do prostředí ostře sledovaného televizního formátu. Romantika i nervy na jižní Moravě
Po sedmi úvodních castingových epizodách přichází na řadu díl s názvem SuperVýběr. Padesátka talentovaných zpěváků se přesouvá do malebného prostředí vinařství nedaleko jihomoravského Znojma. Na soutěžící zde čeká velká zkouška v podobě vystoupení s živou kapelou.
Poprvé se navíc postaví před skutečné publikum tvořené rodinami a nejbližšími přáteli. Jejich přítomnost dodá celému večeru velmi silný emocionální náboj. Pětičlenná porota bude muset následně rozhodnout o dalším postupu i o těch méně šťastných. Někteří favorité se tak se soutěží s definitivní platností rozloučí.
Návrat do porotcovského křesla
Úlohy pátého člena poroty se zhostí právě Ben Cristovao. Pozvání do hudební show přijal s velkým respektem. „Vážím si toho, že si mě vybrali jako guest porotce, a mám trochu stres, abych to zvládl. Mám z toho radost a chci být pro show přínosem,“ svěřil se interpret pro TV Nova. Na svou novou roli nedostal od tvůrců žádné svazující pokyny. Má úplnou svobodu projevu a hodlá před kamerou vystupovat zcela přirozeně. Samotné soutěžící sice zatím naživo zpívat neslyšel, ale s několika z nich se stihl krátce pozdravit na shromaždišti během natáčení předešlého dílu.
Moderní doba a síla sociálních sítí
Dnešní generace začínajících interpretů má podle porotce oproti minulosti obrovskou výhodu. Cristovao vnímá znatelný posun v jejich sebevědomí, oblékání i celkové svobodě projevu. Mladí lidé podle něj dokážou svou osobnost mnohem lépe prodat publiku.
Kdyby si k němu někdo z nich přišel pro radu, zaměřil by se na budování osobní značky v online prostoru. Sám kdysi nebyl pěvecky na úplném vrcholu, ale velmi brzy pochopil obrovský potenciál internetu. „Moje rada tedy zní: ať jedou sociální sítě a budují si svůj brand už teď,“ vysvětlil a doporučil všem tvořit obsah přímo propojený se samotnou soutěží. Účastníci se podle něj navíc musí naučit pracovat s negativními komentáři od nepřejících sledujících.
Útěk od televizní nálepky
Hudebník se po skončení své vlastní televizní cesty potřeboval zbavit označení kluka ze soutěže. Toužil se odlišit od ostatních a vystupovat čistě sám za sebe. Zlomový okamžik přišel s vydáním jeho autorského hitu. „Byla to píseň Bomby, která všechno otočila. Předtím na mě lidé vždy volali, že jsem ten ze SuperStar, a pak už jsem byl ten, kdo nazpíval Bomby,“ dodal s úsměvem. Dnes se k účasti v televizním formátu hrdě hlásí a vrací se předat své cenné zkušenosti mladším talentům.
Na osmý díl v Benem Cristovaem se můžete těšit ve středu 21. října ve 20:20 na
Nově. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).