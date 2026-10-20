Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

I zdánlivě odepsaná žehlička může znovu fungovat jako nová. Klíčem je šetrné odstranění všech usazenin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Žehlicí plocha žehličky je nejdůležitější část, jelikož jí žehlíme oblečení, aby nebylo zmačkané. Poradíme vám, jak ji podomácku vyčistit, když je špinavá.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:32

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Námraza v lednici vyžaduje rychlý zásah. S jejím odstraněním může pomoci jedlá soda nebo rozmrazovací sůl
Námraza v lednici vyžaduje rychlý zásah. S jejím odstraněním může pomoci jedlá soda nebo rozmrazovací sůl
Nenáročné pokojové rostliny mohou zlepšit klima v domácnosti. Přírodní čističky vzduchu přitom stojí jen pár korun
Nenáročné pokojové rostliny mohou zlepšit klima v domácnosti. Přírodní čističky vzduchu přitom stojí jen pár korun

Do každé domácnosti je vhodné si pořídit pokojové rostliny, díky kterým nebudete mít doma hodně prachu a...

Slabý proud vody nemusí nadále komplikovat sprchování ani mytí nádobí. Nízký tlak má několik jednoduchých řešení
Slabý proud vody nemusí nadále komplikovat sprchování ani mytí nádobí. Nízký tlak má několik jednoduchých řešení

Nízký tlak vody je nepříjemnou záležitostí a častý problém. Avšak je naprosto legitimní mít obavy, pokud ve...

Nevábný zápach z toalety může zmizet díky jednoduchému triku. Zkušené hospodyně si tento fígl obvykle nechávají pro sebe
Nevábný zápach z toalety může zmizet díky jednoduchému triku. Zkušené hospodyně si tento fígl obvykle nechávají pro sebe

Toaleta je jednou z nejpoužívanějších místností v domě, a proto si zaslouží zvláštní péči. Vlhkost, plíseň...

Monstera kraluje pokojovým rostlinám navzdory svému děsivému názvu. Ke spokojenosti jí stačí správná péče
Monstera kraluje pokojovým rostlinám navzdory svému děsivému názvu. Ke spokojenosti jí stačí správná péče

Monstera se v tuzemsku pěstuje jako robustní pokojová rostlina, která dokáže prostor nejen zaplnit, ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.