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Muž na Děčínsku zavraždil matku a napadl manželku, při útěku před policií havaroval na D8

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Krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová potvrdila, že kriminalisté na Děčínsku prošetřují případ ze sobotní noci jako vraždu a pokus o vraždu. Dvaapadesátiletý muž měl…
Mladistvý nepřežil srážku s nákladním vozidlem.

Mladistvý nepřežil srážku s nákladním vozidlem.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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