Muž na Děčínsku zavraždil matku a napadl manželku, při útěku před policií havaroval na D8

Muž na Děčínsku zavraždil matku a napadl manželku, při útěku před policií havaroval na D8Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladistvý nepřežil srážku s nákladním vozidlem.
Článek byl publikován 20.10.2026 06:00
F. L. Riegera, tehdy praktikanta pražského kriminálního soudu, zatkla policie kvůli obvinění ze styku s...
Při pátrání po "zapomenutých" osobnostech Mělnicka dnes zamíříme do malebného městečka Liběchov. Počtem...
Tragická dopravní nehoda si v neděli večer vyžádala lidský život v obci Orel na Chrudimsku. Osobní auto tam...
Vyšetřování případu popáleného psa ze Šlapanicka je u konce. Brněnští kriminalisté předali státnímu...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Grolich pokračuje v expanzi: jeho „noví“ lidovci na jihu Moravy pohltí část TOP 09
- Zchátralou romantickou kapli na Šumavě zachrání Kašperské Hory. Získaly ji do vlastnictví
- V České Lípě vyjednává Živá Lípa koalici bez ANO a SPD, dohoda zatím není
- V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů