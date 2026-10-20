Samuel L. Jackson rozdává rány paličkou. Sheridanův Frisco King rozšiřuje svět oblíbeného seriálu

Samuel L. Jackson se pomalu blíží osmdesátce, ale pořád umí rozdat pár ran a pronést ironickou hlášku. V půlminutovém teaseru seriálu Frisco King si herec vyřizuje účty po svém a dokazuje, že na přetahovanou o moc v podsvětí není nikdy pozdě. Streamovací série rozšiřuje svět kriminálky Tulsa King scenáristy Taylora Sheridana a Jacksonovi dává prostor, aby si po boku Sylvestera Stalloneho zahrál dalšího gangstera, který se rozhodl vybudovat vlastní, tentokrát texaské kriminální impérium.
Legenda z Pulp Fiction či Marvelu se v komediálně laděném projektu vrací jako Russell Lee Washington Jr., nájemný zabiják, kterého diváci poznali ve třetí řadě Krále Tulsy. S Dwightem „Generálem“ Manfredim, jehož si opět střihne Stallone, ho spojuje společná vězeňská minulost. Zatímco původně dostal za úkol Dwighta zabít, nakonec se z nich stali parťáci. Ve Frisco King se Lee přesouvá z New Orleans do texaského Frisca, kde pod naleštěnou fasádou amerického předměstí objeví ideální prostor pro své pochybné podnikání.
Teaser dlouhý pouhých třicet sekund žádné složité vysvětlování nepotřebuje. Kánon je fanouškům dobře známý a Jackson dostává podobně jako ve filmové sérii Zabiják a bodyguard vděčnou roli nebezpečného profesionála, jenž nepůsobí jako další zamračený mafián z šedivého podsvětí. Jeho suchý humor a nadhled naznačují, že Sheridan chce i tentokrát balancovat mezi násilím a komedií. Lee si v Texasu sestaví vlastní tým, do něhož patří ambiciózní chráněnec, věrný řidič a pestrá skupina svérázných výtečníků, s nimiž by měla být zábava. Z drobných podvodů chce vybudovat výnosný byznys, jenže s každým dalším úspěchem porostou také rizika. Frisco zatím netuší, kdo se mu uvelebil za humny, ale nový král už si brousí zuby na jeho skrytá zákoutí.
Sheridan, který stojí také za Yellowstonem a jeho odnožemi 1883 a 1923, napsal všech osm epizod první řady. Vedle Jacksona se objeví Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate a Savanna Gann. Stallone se vrátí v menší hostující roli a zároveň patří mezi výkonné producenty seriálu, stejně jako Jackson a hlavní autor, jenž sám tvoří největší divizi ve streamovací továrně Paramountu. Frisco King tak není jen další kriminálkou se známou tváří, ale také novým dílem propojeného televizního světa, v němž Sheridan, proslavený i celovečeráky jako Sicario nebo Za každou cenu, postupně spřádá vlastní síť kriminálních a westernových příběhů.
Seriál odstartuje na Paramount+ 18. prosince 2026, kdy budou zveřejněny první dvě epizody. Zbývající díly budou vycházet každý pátek. Pro Jacksona jde o další výraznou televizní roli v době, kdy se připomíná i na filmovém plátně. Jeho nový akční thriller The Beast, v němž hraje amerického prezidenta uvězněného během útoku v obrněné limuzíně, se po americkém uvedení dočkal i příznivých prvních ohlasů, hlavně za svůj devadesátkový entuziasmus. Ten neopouští ani samotného herce, který na obrazovkách či na stříbrných plátnech jakoby nestárnul. Tuzemské Vánoce na SkyShowtime s ním budou hned o něco veselejší.
Zdroje: Variety, Paramount+