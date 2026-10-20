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Samuel L. Jackson rozdává rány paličkou. Sheridanův Frisco King rozšiřuje svět oblíbeného seriálu

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Samuel L. Jackson se pomalu blíží osmdesátce, ale pořád umí rozdat pár ran a pronést ironickou hlášku. V půlminutovém teaseru seriálu Frisco King si herec vyřizuje účty po svém a dokazuje, že na přetahovanou o moc v podsvětí není nikdy pozdě. Streamovací série rozšiřuje svět kriminálky Tulsa King scenáristy Taylora Sheridana a Jacksonovi dává prostor, aby si po boku Sylvestera Stalloneho zahrál dalšího gangstera, který se rozhodl vybudovat vlastní, tentokrát texaské kriminální impérium.
Samuel L. Jackson rozdává rány paličkou. Sheridanův Frisco King rozšiřuje svět oblíbeného seriálu

Samuel L. Jackson rozdává rány paličkou. Sheridanův Frisco King rozšiřuje svět oblíbeného seriálu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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