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Opilý cizinec v noci vyváděl v Olomouci. Na autě prorazil pneumatiky, vytekly i kapaliny

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Na opilého dvacetiletého cizince narazili v noci na dnešek policisté v Olomouci. Řídil auto, které si vzal bez dovolení, prorazil na něm pneumatiky a z vozu navíc vytékaly kapaliny. Mladíkovi nyní hrozí až tři roky vězení.
Opilý cizinec v noci vyváděl v Olomouci. Na autě prorazil pneumatiky, vytekly i kapaliny

Opilý cizinec v noci vyváděl v Olomouci. Na autě prorazil pneumatiky, vytekly i kapaliny

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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