Karlovarský kraj převádí letiště na stát

Karlovarské letiště mění majitele. Zastupitelé kraje v pondělí jednomyslně, až na jednu výjimku, schválili jeho převod na stát. Správu nad ním převezme státní podnik LOM (Letecké opravny Malešice) a sloužit bude jak civilnímu letectví, tak armádě. Ministerstvo obrany a kraj mají příslušné smlouvy podepsat v úterý, finální slovo pak bude mít vláda.
Hodnota převáděného majetku dosahuje 1,361 miliardy korun. Ministerstvo se ve smlouvách zavázalo k dostavbě a rozšíření přistávací dráhy podle projektové dokumentace dodané krajem, přičemž předpokládané náklady činí dvě miliardy korun bez DPH. Součástí závazků je také zachování civilního provozu a zajištění letecké záchranné služby, jejíž základnu ještě postaví samotný kraj. Ministerstvo musí rovněž umožnit fungování školicí společnosti F-Air, která na letišti připravuje budoucí piloty. Za porušení podmínek hrozí státu smluvní sankce.
Hejtman Petr Kubis vidí v celém přesunu několik konkrétních přínosů. Oceňuje především příslib rozšíření a prodloužení ranveje a zdůrazňuje, že stát „dělá všechno pro to, aby to bylo co nejdříve". Zároveň vyzdvihuje širší kontext: kraj podle něj těží z toho, že se do regionu „poměrně masivně vrací armáda", což otevírá dveře novým technologiím. Zmiňuje chystaný testovací polygon pro bezpilotní prostředky na Sokolovsku, rozšiřující se vojenskou i policejní školu nebo návrat výcvikového střediska Radošov. Obyvatelé by se přitom nemuseli obávat, že nad Karlovými Vary začnou kroužit stíhačky.
Náměstek hejtmana Martin Hurajčík z ANO upřesnil, že krajská společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. ještě několik měsíců formálně poběží, poté zanikne a všichni její zaměstnanci přejdou pod LOM. Převod podle něj neznamená žádné dramatické změny v každodenním provozu, letiště jen dostane jiného vlastníka. Zachováno zůstane i Sdružení pro rozvoj leteckých linek, které kraj, město Karlovy Vary a letiště společně založily za účelem podpory nových spojů.
Jediný hlas proti zazněl od Jana Kucharče ze STAN. Ten míní, že místo investic do letiště by bylo smysluplnější začít připravovat vysokorychlostní železniční spojení s Prahou. Zároveň vyjádřil pochybnosti o tom, zda ministerstvo slíbené peníze na dostavbu dráhy skutečně dostane.
Letiště hospodaří v posledních letech se ztrátou, loni dosáhla 31 milionů korun. Značnou část problémů způsobila ruská invaze na Ukrajinu, kvůli níž letiště přišlo o většinu spojů. Hurajčík věří, že právě dokončení a prodloužení dráhy otevře cestu k rozšíření letového řádu.
Zdroj: autorský text / ČTK