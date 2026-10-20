Češi přestávají používat rychlovarné konvice. Nahrazují je tímto spotřebičem, který ohřeje vodu za polovinu peněz

Vedle kávovaru se v českých kuchyních stále častěji objevuje nenápadná krabička s nádržkou a jedním tlačítkem. Některé weby slibují, že s ní za ohřev vody zaplatíte zhruba polovinu. Jestli to platí i ve vaší domácnosti, záleží hlavně na tom, kolik vody jste dosud vařili zbytečně.
Ohřívač, který ohřeje vodu jen na jeden hrnek
Řeč je o okamžitém ohřívači vody, kterému se v obchodech říká také dávkovač nebo výdejník horké vody. Studenou vodu nalijete do nádržky a přístroj ji začne ohřívat až ve chvíli, kdy ji pouští do hrnku. Voda proteče kolem výkonného topného tělesa a ven teče už horká, obvykle během několika sekund.
Množství i teplotu si zvolíte předem na ovládacím panelu. Například ohřívač od Tefalu nabízí dávky od 150 do 500 ml a teploty od 70 do 95 °C, takže zvládne zelený čaj stejně jako instantní kávu. Nejvíc ho využijí ti, kdo si nápoje chystají po jednom šálku. Typicky jde o rodiče kojenců při nočním krmení nebo o lidi, kteří si během pracovního dne několikrát zalévají čaj.
Přečtěte si také: Topení: pravidlo 19 °C už neplatí, odborníci mají na zimu nové doporučení Litr vody potřebuje všude stejně energie
Proč by tedy měl šetřit? Fyzika žádné zázraky nedovolí. Ohřát kilogram vody o jediný stupeň stojí zhruba 4 180 joulů. Když to přepočítáte na litr vody z kohoutku, který má kolem 10 °C, a chcete ho přivést k varu, vyjde přibližně 0,1 kWh. Samotná voda přitom potřebuje zhruba stejně energie, ať ji ohříváte v konvici, nebo v ohřívači.
Hlavní část úspory proto vzniká jinde. Energie se totiž ztrácí ve vodě, kterou ohřejete navíc a pak necháte vychladnout nebo rovnou vylijete. Okamžitý ohřívač žádnou takovou zásobu nevytváří.
Kde se ztrácí polovina peněz
U mnoha rychlovarných konvic leží ryska minimální náplně zhruba na půl litru. Hrnek čaje přitom potřebuje jen asi čtvrt litru. Kdo si vaří vodu jen pro sebe, ohřívá tak skoro pokaždé dvojnásobek, a právě odsud se bere slibovaná polovina. Výrobce Haier ostatně u své konvice, ve které lze ohřát i pouhých 250 ml, uvádí úsporu až 40 % proti běžnému minimu půl litru.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne Kdo si v konvici vaří vodu jen na jeden hrnek, kvůli rysce minimální náplně často ohřívá zhruba dvojnásobek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K technice se přidávají návyky. Organizace Energy Saving Trust Foundation už v roce 2013 zjistila, že konvici přeplňují tři ze čtyř britských domácností.
Jak velká úspora je reálná
Čísla, která o úspoře kolují, pocházejí hlavně od výrobců a prodejců. Některé srovnávací a spotřebitelské weby píšou o úspoře až 50 %, jenže žádné měření k tomu nepřikládají, takže jde spíš o odhad. Tefal u svého ohřívače slibuje úsporu až 25 % a opírá ji o test, ve kterém ohříval 250 ml vody na 95 °C a výsledek porovnal s vlastní rychlovarnou konvicí.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kdo úsporu uvádí Slibovaná úspora O co se opírá Srovnávací a spotřebitelské weby až 50 % žádné měření nepřikládají, jde spíš o odhad Tefal (okamžitý ohřívač) až 25 % ohřev 250 ml vody na 95 °C, srovnání s vlastní rychlovarnou konvicí Haier (konvice, ve které lze ohřát i 250 ml) až 40 % srovnání s běžným minimem půl litru Přečtěte si také: Elektrikář: Tento spotřebič nikdy nenechávejte v zásuvce. Žere proud i vypnutý a ročně vás stojí 2 000 Kč
Pravidlo je tedy jednoduché. Čím častěji si během dne připravujete jediný šálek a čím víc vody jste dosud ohřívali zbytečně, tím víc ušetříte. Kdo si do konvice odměřuje vodu přesně podle hrnku, pozná na účtu jen malý rozdíl.
Pozor na přístroje, které vodu drží v teple
Ne každý výdejník horké vody šetří. Některé modely mají tepelně izolovanou nádrž a vodu v ní drží horkou celý den, takže topí i ve chvílích, kdy nikdo nic nepije. Hongkongská spotřebitelská rada v testu elektrických termokonvic z roku 2016 naměřila, že běžné modely spotřebují za 24 hodin udržování teploty 0,86 až 1,44 kWh. Podle výpočtu výše by stejná energie stačila na uvaření zhruba 8 až 14 litrů vody.
Při výběru proto hledejte ohřívač, který nemá zásobník horké vody a začne topit teprve po stisknutí tlačítka.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v koupelně žere proud, i když je vypnutý. Češi ho přitom nechávají v zásuvce celý den Komu se ohřívač nevyplatí
Okamžitý ohřívač je stavěný na jednotlivé šálky. Na větší množství vody se nehodí, protože vodu vydává po menších dávkách a nádržku musíte často doplňovat. Kdo vaří vodu hlavně na hrnec těstovin nebo na celou konvici čaje pro rodinu, ušetří s ním jen málo.
Ohřev na počkání si navíc žádá vysoký příkon, u přístrojů bez zásobníku obvykle přes 2 000 W. První dávku vody z nového přístroje raději vylijte, protože může nepříjemně zapáchat. Vyšší pořizovací cena, než jakou má obyčejná konvice, se také musí nejdřív vrátit na ušetřené elektřině. Rodiny s malými dětmi by měly sáhnout po modelu se zamykatelným ovládáním, aby horkou vodu nepustilo dítě omylem.
Zdroje: https://www.haier-europe.com/cs_CZ/products/37700002-hke5a-011, https://www.tefal.ie/Breakfast/Kettles/Instant-Hot-Water-Dispenser–Hot-Water-instantly–Energy-Savings/p/1510002781, https://www.consumer.org.hk/en/press-release/481-electric-hot-water-pots, https://www.itv.com/news/story/2013-07-04/water-saving-tips-to-cut-energy-bills, https://en.wikipedia.org/wiki/Instant_hot_water_dispenser, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A1_tepeln%C3%A1_kapacita, https://www.testado.cz/davkovace-horke-vody/, https://www.arecenze.cz/clanky/rychlovarna-konvice-letela-z-okna-zni-cim-dal-vic-od-cechu-nahrazuje-ji-ne-prilis-znamy-spotrebic/, https://energozrouti.cz/clanek/konec-klasickych-varnych-konvic-toto-zarizeni-ohreje-vodu-za-3-vteriny-a-spotrebuje-polovinu-energie
Přečtěte si také: Kominík varuje před 1 chybou při zatápění v krbu. Dělá ji většina Čechů a za pár let zničí komín
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!