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Marika Procházková se ztrácí před očima! Shodila skoro 30 kilo a na premiéře jí to neuvěřitelně slušelo

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Herečka Marika Procházková (52) dorazila na slavnostní premiéru muzikálu Dáma na kolejích. Na fotografiích z Divadla Na Fidlovačce působí elegantně a svěže. Její výrazná proměna přitom není žádnou novinkou: už dříve otevřeně mluvila o tom, že během pandemie zhubla téměř třicet kilogramů.
Marika Procházková

Marika Procházková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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