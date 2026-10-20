Kolik si Tomáš Klus účtuje za vystoupení: Veřejné smlouvy odhalují stále zvyšující se honoráře

U Tomáše Kluse se ceny koncertů dají dohledat poměrně dobře. Veřejné smlouvy naznačují, že jeho honoráře v posledních letech šly nahoru.
U cen za vystoupení českých zpěváků panují obvykle spíš odhady, případně někde vyskočí staré částky, které už nemusí mnoho říkat, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali. U Tomáše Kluse je situace přece jen o něco konkrétnější. Některé jeho koncerty objednávané městy nebo kulturními domy se totiž objevují ve veřejném Registru smluv, kde jsou uvedené i konkrétní částky a data uzavření.
Od písničkáře k velké koncertní stálici
Tomáš Klus se na české hudební scéně výrazně prosadil už na konci první dekády nového tisíciletí. V roce 2007 vyhrál pěveckou soutěž Czechtalent ve Zlíně, o rok později vydal debutové album Cesta do záhu(d)by a v roce 2009 následoval Hlavní uzávěr splínu. Za něj získal cenu Anděl pro zpěváka roku. O dva roky později už byl druhý v Českém slavíkovi a v roce 2012 anketu vyhrál, když sesadil z prvního místa Karla Gotta.
Z tohoto období pocházejí také některé z jeho nejznámějších písní, například Pánu bohu do oken nebo Nina, později se k nim přidaly třeba A pak či společná Cesta s Richardem Krajčem. Z mladého písničkáře s kytarou se tak postupně stal zavedený interpret s početným publikem, což se pochopitelně promítá i do ceny jeho koncertů.
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Starší částky dneska už dávno neplatí
Ve starších mediálních přehledech se u Kluse uváděly nižší sumy, logicky. Před lety například web Aha! psal o 180 tisících korunách za šedesátiminutové vystoupení. Později se v podobných seznamech objevovala částka 250 tisíc korun. Jenže smlouvy zveřejněné v poslední době ukazují, že ani tato suma už nemusí být stropem.
V kontraktech dostupných přes Registr smluv se dají najít částky kolem tří set tisíc korun. Otrokovická Beseda například v říjnu 2024 zveřejnila smlouvu na vystoupení za 240 tisíc korun bez DPH. Městský dům kultury Karviná má v registru z dubna 2025 smlouvu za 275 tisíc korun bez DPH. A u novějších záznamů už se objevují také kontrakty na 330 tisíc korun bez DPH.
Jedna z dostupných smluv v registru přitom ukazuje i něco, co v debatách o honorářích často zapadne. Uvedená částka nezahrnuje jen samotný čas zpěváka na pódiu, ale také další náklady spojené s uskutečněním vystoupení. Nejde tedy jednoduše o peníze, které by interpret celé dostal „do kapsy“, ale o cenu objednané produkce.
Proč jsou veřejné smlouvy zajímavější než staré ceníky
Rozdíl je v tom, že starší mediální přehledy obvykle pracují s orientačním honorářem, navíc se ceny samozřejmě postupně i zvedají. Zveřejněná smlouva naproti tomu zachycuje konkrétní akci, konkrétní datum a částku, na které se pořadatel s dodavatelem dohodl. Srovnání pak vychází výrazněji. Jestliže se u Tomáše Kluse dříve psalo o částce kolem 180 tisíc korun a v registru jsou dnes dohledatelné i smlouvy za 330 tisíc korun bez DPH, rozdíl tedy dělá 150 tisíc korun.
Na druhou stranu z registru nelze udělat kompletní ceník ani přesný graf vývoje Klusových honorářů. Samotný Registr smluv upozorňuje, že vyhledávání nemusí najít všechny výsledky a že ne u každého záznamu je vyplněná hodnota smlouvy. Veřejná data tak ukazují, za jaké částky byly některé konkrétní koncerty v posledních letech objednány, nikoli jednotnou cenu všech Klusových vystoupení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kolik si Tomáš Klus účtuje za jedno vystoupení: Veřejné smlouvy odhalují stále zvyšující se honoráře byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.