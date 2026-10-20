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V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů

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Obě nástupiště má hotové nová zastávka MHD v Jihlavě. Trolejbusy na linkách D a H tam začnou zastavovat ještě letos. Lidé však hromadně kritizují plánované zúžení jízdních pruhů ve směru k Cityparku.
V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů

V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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