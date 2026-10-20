Česká televize nasazuje detektivku Hec. Stanislav Majer si kvůli roli oholil hlavu a filmaři čekali na porod hříběte

Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize Hec, FOTO: distr. Česká televize
V neděli 25. října uvede první program České televize novou šestidílnou minisérii Hec. Kriminální příběh Michala Samira s Petrou Hřebíčkovou v hlavní roli diváky zavede do drsného pohraničí. Děj odstartuje požár historického dřevěného kostela a nečekaný nález lidských ostatků v jeho troskách. Zločin odhaluje tajemství malé vesnice
Děj temné série se odehrává ve fiktivní vesnici Kouty blízko polských hranic. Během jedné srpnové noci se parta teenagerů navzájem vyhecuje a zapálí místní dřevěný kostel ze 16. století. Budova lehne popelem a hned druhý den se na spáleništi objeví mrtvé tělo. Zpočátku zdánlivě jednoduchý případ dostává trhliny, protože počet obyvatel s možným motivem narůstá. K vyšetřování přijíždí z města kapitánka Alena Kočí v podání
. Policistka tento případ navzdory prvotnímu nesouhlasu dostává na starost a musí proniknout zpět do komunity, z níž kdysi odešla. Petry Hřebíčkové
Návrat do rodného kraje pro ni znamená konfrontaci s vlastní minulostí a řešení složitého vztahu se stárnoucí matkou, kterou hraje
. Zápletka se postupně rozrůstá o další osudy. Do popředí vystupuje farář Vojtek i tajemná rodina Majewských s jejich ortodoxním náboženským přesvědčením. Samotné pátrání po pachateli tvoří podle tvůrců pouze základ pro hlubší psychologické drama s prvky neowesternu. Milena Steinmasslová
„Hec je komplexní skládačka upletená z mnoha lidských příběhů. Nečekejte klasickou detektivku. Je to příběh o tom, jak jedna nečekaná tragédie dokáže rozložit celou místní komunitu,“ vysvětlila kreativní producentka Tereza Polachová. Filmaři riskovali u skutečného požáru
Příprava celého projektu trvala celkem pět let a samotné natáčení šestidílné řady zabralo zhruba tři měsíce. Režisér a spolutvůrce scénáře Michal Samir vnesl do seriálu své vlastní zkušenosti.
„Okamžitě ve mně zarezonoval, protože pocházím z pohraničí, z kraje, který je tomuto příběhu velmi blízký. Jsou to místa plná silných lidských osudů, samot a tajemství,“ uvedl Samir, který v minulosti režíroval i minisérii Iveta.
Pro klíčovou scénu požáru filmaři skutečně postavili v Krušných horách dřevěný kostel. Stavěli ho tři měsíce a následně jej během jediného natáčecího dne nechali do základů vyhořet. Při realizaci ohnivé scény nastala kritická a neplánovaná situace. Žár přepálil ocelové lano, které jistilo věž stavby. Celý štáb musel reálné nebezpečí zvládnout, přičemž se vše točilo na jeden jediný pokus.
Autenticitu vyžadovaly i další záběry. Štáb produkční společnosti Up&Up production několik týdnů čekal na reálný porod hříběte. Interiéry před požárem vznikaly na Moravě a venkovní scény u hranic s Polskem na záměrně odlehlých místech daleko od velkých měst.
Změněná vizáž i neobvyklé herecké polohy
Kromě Petry Hřebíčkové se v minisérii objeví řada dalších známých tváří. Stanislav Majer si pro postavu faráře s pocitem viny nechal kompletně oholit hlavu. Tomas Sean Pšenička musel kvůli své roli Radka zvládnout jízdu na koni. Fanatického patriarchu Majewského ztvárnil Jaromír Dulava. Herec se narodil ve vesnici Hnojník, což je přesně ten kraj, kam tvůrci děj seriálu zasadili.
V obsazení figuruje také Jana Plodková jako Lada Kotasová, která přichází o víru v Boha i ve vlastní rodinu. Jejího manžela hraje Vasil Fridrich. Diváci uvidí i Juraje Loje, Jana Hájka, Magdalénu Borovou, Jaroslava Plesla, Prokopa Zacha nebo Tomáše Jeřábka.
První dvě epizody už na podzim zhlédli návštěvníci mezinárodního festivalu Serial Killer, kde projekt získal velmi kladné hodnocení odborníků. Filmový kritik Milan Rozšafný ocenil žánrovou originalitu, kameru i atmosféru a udělil seriálu osmdesát procent. Režisér Michal Samir doufá ve vstřícné přijetí u televizního publika.
„Seriál chce po divákovi určitou trpělivost a pozornost, ale věřím, že se mu za to odmění,“ dodal.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Česká televize).