Víte, k čemu slouží ta malá přihrádka v dvířkách lednice? Většina lidí tam dává máslo, jenže tam patří úplně něco jiného

Malá přihrádka s víčkem nahoře ve dveřích lednice vypadá, jako by jasně říkala, co do ní patří. V mnoha domácnostech v ní leží celá zásoba másla. Přihrádka ale počítá s něčím jiným a máslo, které v ní zůstane příliš dlouho, na to doplácí chutí.
Přihrádku na máslo si nechali patentovat už za války
Představa, že máslo potřebuje v lednici jiné podmínky než zbytek jídla, je skoro stejně stará jako elektrické chladničky. V září 1942 podal Albert F. Wild přihlášku patentu na zařízení nazvané „butter conditioner“, volně přeloženo úpravník másla. Patent získal v listopadu 1944 a práva k němu patřila americké firmě General Electric.
Princip byl prostý. Kolem schránky na máslo byla tenčí vrstva izolace, takže dovnitř pronikalo víc tepla z kuchyně, a jednoduchý regulační prvek hlídal, aby se máslo nepřehřálo. Ve schránce tak bylo znatelně tepleji než ve zbytku lednice. Máslo z ní mělo jít rovnou na chléb. Kdo někdy zkoušel namazat kostku vytaženou z nejchladnějšího místa lednice, ví, proč to výrobce řešil. Studené máslo se láme na kousky a pod nožem trhá měkký chléb.
Přečtěte si také: „Dejte ruličku od toaletního papíru do skříňky pod dřezem“… Překvapivý trik i pro hospodyni s třicetiletou praxí Máslo vytažené z nejchladnějšího místa lednice se láme a trhá chléb, proto mu výrobci chystali teplejší schránku už ve 40. letech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Výrobci s máslem ve dveřích počítají dodnes
Stejný cíl má i dnešní přihrádka ve dveřích. Bosch v návodu doporučuje horní dveřní přihrádku jako místo, kde se máslo udrží vychlazené a zároveň půjde namazat bez lámání. Podobně to vidí Samsung, Beko i Haier.
Dveře jsou totiž nejteplejší částí chladničky. Při otevření lednice se přihrádky ve dveřích vyklopí rovnou do teplé kuchyně a o chlad přijdou dřív než police uvnitř. Jakmile dveře zavřete, musí se jejich obsah znovu vychladit. Během běžného dne se to opakuje mnohokrát, při každé svačině, vaření nebo hledání mléka do kávy.
Kostka másla ve dveřích rychleji žlukne
Právě tohle neustálé střídání klasickému máslu škodí. Americká nutriční terapeutka Kathleen Bensonová to pro magazín Reader’s Digest vysvětlila tak, že kostka vystavená častým výkyvům teploty žlukne dřív než máslo, které leží v klidu vzadu.
Přečtěte si také: Vyložení kuchyňských šuplíků alobalem: k čemu je to dobré a proč to odborníci doporučují Každé otevření lednice vystaví přihrádky ve dveřích teplu z kuchyně, a máslo v nich proto dřív žlukne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na pohled se to přitom poznat nemusí. Máslo postupně ztrácí čerstvou chuť a do pečiva i do jídla se hodí čím dál méně. Nejvíc je to znát na obyčejném chlebu s máslem, kde chuť másla nic jiného nepřebije.
Co do malé přihrádky patří doopravdy
Podle Bensonové se s krytou přihrádkou od začátku počítalo jen pro máslo, které se doma sní rychle. Hranici vidí zhruba u jednoho týdne. Hodí se tedy na malou porci na mazání pro nejbližší dny. Pokud kostku sníte dřív, než uplyne týden, může klidně celá zůstat v přihrádce.
Vedle načatého másla se do dveří hodí i margarín, který má být po vytažení hned měkký. Víčko má také svůj význam, protože máslo rádo nasákne vůní cibule nebo uzeniny, která leží vedle. Zavřená schránka mu tenhle kontakt omezí.
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Máslo, které doma vydrží déle než týden, je lepší uložit hlouběji do lednice. Nejvhodnější je police u zadní stěny, kde se teplota při otvírání dveří skoro nemění. Teplý vzduch z kuchyně se tam dostane až úplně naposled. Pokud má vaše lednice nulovou zónu, hodí se i pro delší uložení másla. Liebherr ji u svých chladniček pod názvem BioFresh doporučuje právě k tomu.
Kam máslo v lednici uložit, přehledně shrnuje následující tabulka:
Místo v lednici Co tam uložit Proč právě tam Krytá přihrádka ve dveřích malá porce másla na nejbližší dny; margarín, pokud ho chcete mít pořád měkký máslo v chladu zůstane mazatelné a víčko omezí kontakt s pachy z okolí Police u zadní stěny máslo, které nespotřebujete do týdne teplota se tam při otvírání dveří skoro nemění Nulová zóna, pokud ji lednice má máslo na delší uložení doporučuje ji Liebherr Přečtěte si také: Šedesátnice vlastníma rukama oživila zaplevelenou zahradu. Z netkané textilie a štěrku vznikla elegantní cestička
Jednoduché řešení je kostku rozdělit. Kousek na pár dní dejte do přihrádky ve dveřích a zbytek dobře zabalte do původního obalu, aby nenasával pachy z okolí, a vraťte ho dozadu. Stejně funguje i máslenka, do které stačí dát jen tolik, kolik sníte za pár dní. Na snídani pak budete mít máslo hned roztíratelné a zbytek si udrží chuť déle.
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Zdroje: https://www.bosch-home.com/cz/novinky/chladnicky/poradek-v-chladnicce, https://www.liebherr.com/cs-cz/ledničky-mrazáky/průvodce-skladováním-potravin-v-chladničce-3066760, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vedeli-jste-ktere-potraviny-vubec-nepatri-do-dvirek-od-lednicky-35395.html, https://patents.google.com/patent/US2363375A/en, https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/lednice-s-mrazákem–používání–článek/jak-mám-uspořádat-obsah-lednice, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-spravne-usporadat-lednici, https://www.samsung.com/cz/support/home-appliances/jak-usporadat-potraviny-v-chladnicce, https://energozrouti.cz/clanek/do-jakeho-patra-v-lednici-patri-maso-mleko-a-vejce-rozdil-poznate-hned, https://www.saveur.com/article/kitchen/how-to-stock-a-fridge, https://www.rd.com/article/never-store-this-food-in-refrigerator-door/