Když namnožíte žlutě lemovaný tchynin jazyk kultivaru Laurentii z listového řízku, nová rostlina vyroste bez žlutých pruhů. Nejde o nedostatek živin ani o špatné okno, ale o biologickou vlastnost tohoto kultivaru, u něhož kresbu zachová až dělení trsu nebo oddělení odnože.
Stává se to doma na parapetu pořád dokola. Pěstitel uřízne pevný list z oblíbeného tchynina jazyka se žlutým lemem, nechá ho zakořenit a po několika měsících se raduje z mladých výhonků. Jenže listy rostou jeden za druhým a zlatavý okraj nikde. Mnoho lidí v tu chvíli koupí nové hnojivo, přesune květináč na slunnější místo nebo začne pochybovat o substrátu, přestože péče za zelenou barvu vůbec nemůže.
Vegetativní množení sice v zahradnictví platí za cestu k věrné kopii mateřské rostliny, ale u některých pestrolistých pokojovek narazíte na zásadní výjimku. Přesně to potvrzuje
pěstitelský průvodce britské Královské zahradnické společnosti (RHS): u panašovaných kultivarů tchynina jazyka, botanicky dnes řazeného jako Dracaena trifasciata (dříve Sansevieria trifasciata), se rostliny vypěstované z listových řízků vrací k čistě zelené formě. Takto vypadá běžná zelená forma tchynina jazyka bez žlutých okrajů. Právě k tomuto zbarvení se vracejí mladé rostliny vypěstované z listových řízků kultivaru Laurentii. Fuzzform ( talk ) / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Proč listový řízek u kultivaru Laurentii ztratí žlutý okraj
Nejrozšířenějším příkladem v českých bytech i zahradnictvích je kultivar Laurentii. Na první pohled ho poznáte podle tmavě zelených vzpřímených listů se světlejším příčným žíháním a výrazným žlutým lemem po obou stranách, jak popisuje i
rostlinná databáze North Carolina State University Extension.
Žlutý okraj u Laurentii ale není rovnoměrně zapsaný v každé buňce listu. Podle
recenzované studie zveřejněné v roce 2025 v časopise Scientific Reports jde o takzvanou periklinální chiméru. Zjednodušeně to znamená, že rostlina roste ze dvou geneticky odlišných vrstev pletiva: vnější vrstva nese mutaci vytvářející žlutý lem, zatímco vnitřní jádro listu zůstává běžně zelené.
Jakmile list rozřežete na řízky, nová rostlinka nevzniká ze společného vrcholového meristému všech vrstev, ale z vnitřních zelených pletiv. Výsledek je pak předem daný. Z řízku vyroste zdravý a odolný tchynin jazyk s typickým příčným zeleným pruhováním, ale bez žlutých okrajů. Žádné přihnojování ani přípravek pro pestrolisté pokojovky mu chybějící žlutou vrstvu pletiv zpětně nevytvoří, naopak zbytečná dávka hnojiva může mladým kořenům spíš uškodit.
Ne každé zelenání má na svědomí řízek. Jak rychle poznat příčinu
Rozpad kresby z listového řízku však nesmíte vztahovat na všechny pruhované odrůdy ani na každou situaci, kdy rostlina ztrácí barvu. Příčné stříbřitě zelené žíhání základního druhu Dracaena trifasciata se z listového řízku přenáší bez potíží, protože nejde o vrstevnatou chiméru okraje. Potíže se týkají především chimérických kultivarů s odlišně zbarveným lemem, jako je právě Laurentii nebo podobně žlutě lemované variety.
Žlutě lemovaných odrůd existuje více včetně kompaktních růžicových forem, jako je Golden Hahnii. Také u nich si kresbu nejlépe udrží odnože oddělené z trsu. W.carter / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Než se smíříte se zelenými listy nebo začnete měnit péči, stačí se podívat na tři konkrétní znaky, podle kterých příčinu bezpečně rozlišíte:
Celá mladá rostlina vyrostla z listového řízku a od prvního listu nemá žlutý lem: jde o ztrátu chiméry při množení. Zbarvení je trvalé, rostlina je ale jinak zdravá a můžete ji normálně pěstovat jako zelenou formu. V jednom květináči s pruhovanou matkou vyrazil jediný čistě zelený výhon: může jít o spontánní reverzi. Jak vysvětluje přehled RHS k reverzi panašovaných rostlin, barevná mutace není vždy stoprocentně stabilní. Zelený výhon má více chlorofylu, roste rychleji a časem dokáže pomalejší žlutě lemované listy utlačit. Vyplatí se ho při přesazování oddělit do vlastního květináče. Starší kupovaná rostlina žluté lemy má, ale nové listy jsou mdlé, vytažené nebo méně kontrastní: tady už hraje roli stanoviště. Tchynin jazyk sice snese polostín, ale podle RHS i NC State Extension lépe prospívá na světlém místě s částí dne na mírném slunci (mimo prudký letní polední úpal). Přesun blíže k oknu u dalších nových listů kresbu opět zvýrazní.
Radiátory chladnou a kotel hlásí chybu. Příčina může být v tenké trubce na fasádě Jak tchynin jazyk Laurentii namnožit, aby si pruhy nechal
Pokud chcete vypěstovat další kus se stejně výrazným žlutým okrajem, listové řízky rovnou vynechte. Spolehlivou domácí cestou zůstává dělení trsu nebo oddělení zakořeněné odnože vyrůstající z podzemního oddenku, protože si odnese kompletní vrstvené pletivo mateřské rostliny. Rozdíl mezi oběma postupy shrnuje přehled níže.
Parametr u kultivaru Laurentii Listový řízek Dělení trsu nebo oddělení odnože Zachování žlutého okraje Ne, nová rostlina vyroste zelená bez žlutého lemu Ano, přenáší se neporušené pletivo z oddenku Kdy má metoda smysl U celozelených forem nebo při záchraně ulomeného listu, pokud nevadí zelený výsledek Kdykoliv chcete věrnou kopii kultivaru Laurentii Čas k samostatné rostlině Delší, řízek nejdřív zasychá 1 až 2 dny a na nové výhony se čeká týdny až měsíce Rychlý, odnož už má vlastní kořeny i listy Nejčastější domácí chyba Zasazení řízku vzhůru nohama nebo hniloba v mokrém substrátu Příliš velký květináč bez odtoku a zálivka hned po řezu
Nejlepší doba na dělení nastává na jaře mezi březnem a květnem, kdy se rostlina probouzí po zimním klidu. Trs vyklepněte z květináče, opatrně uvolněte zeminu kolem oddenku a prsty nebo čistým ostrým nožem oddělte zdravou odnož s vlastními kořeny. Při práci s řezem si vezměte rukavice: šťáva tchynina jazyka může podle RHS i NC State Extension dráždit pokožku a samotná rostlina obsahuje saponiny, takže patří mimo dosah malých dětí a domácích mazlíčků.
Oddělenou rostlinu nesázejte do zbytečně velké nádoby. Tchynin jazyk má rád těsnější květináč s odtokovým otvorem a vzdušný substrát pro kaktusy a sukulenty, případně běžnou zeminu vylehčenou hrubším pískem nebo perlitem. Pokud spoléháte na vrstvu štěrku v nádobě bez díry, pamatujte, že
kamínky na dně květináče odtok vody samy nezlepší a kořeny sukulentů v dlouhodobém mokru rychle uhnívají.
Lesklý hrnec může být horký, i když bezdotykový teploměr ukazuje málo. Kov měření mate
Po přesazení zalévejte opatrně až ve chvíli, kdy substrát důkladně proschne. Nejistotu ohledně vlhkosti uvnitř balu spolehlivě vyřeší jednoduchá
zkouška zálivky pomocí dřevěné špejle. V sezoně od dubna do září stačí podle RHS přihnojit tekutým hnojivem pro pokojovky nebo kaktusy jednou za měsíc, přes zimu hnojení úplně vynechte a vodu výrazně omezte. Pokud pak přece jen zkusíte zakořenit ulomený list ze zelené rostliny, nechte zhruba pěticentimetrový kousek den až dva na suchu zaschnout, zapíchněte ho původním spodním koncem dolů do mírně vlhkého propustného substrátu a dopřejte mu teplo kolem 18 °C.