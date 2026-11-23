Víme, jestli budou Vánoce na sněhu, nebo na blátě. Dlouhodobá předpověď nám ukazuje, jaké bude počasí do konce roku
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Víme, jestli budou Vánoce na sněhu, nebo na blátě. Dlouhodobá předpověď nám ukazuje, jaké bude počasí do konce rokuZdroj: 123rf
Článek byl publikován 23.11.2026 15:00
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
- Víme, jestli budou Vánoce na sněhu, nebo na blátě. Střednědobá předpověď nám ukazuje, jaké bude počasí do konce roku
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