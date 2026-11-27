Závěr listopadu bude v České republice výrazně chladnější, než bývá v tomto období obvyklé. Po sněžení, které během čtvrtka a pátku zasáhlo většinu území, se začne počasí postupně uklidňovat. Sněhové srážky zeslábnou a během víkendu se na některých místech objeví také sluneční paprsky. Teploty však zůstanou nízké a zejména nedělní ráno může být mimořádně mrazivé.
Podle meteorologů bude počasí během soboty a neděle ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše, která se bude přesouvat ze severovýchodní nad východní Evropu. Kolem ní bude do České republiky proudit vzduch od jihovýchodu. S postupným úbytkem oblačnosti se zejména v noci vytvoří podmínky pro výraznější ochlazování zemského povrchu.
Sobota bude převážně zatažená, místy může ještě sněžit
V sobotu 28. listopadu se očekává převážně velká oblačnost, především nízká. Ojediněle se může objevit slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení, které může na prochlazených površích způsobit nebezpečnou ledovku. Na severovýchodě Čech a východě Moravy bude místy oblačnosti méně.
Během odpoledne a večera by se měla oblačnost na většině území postupně rozpouštět, výjimkou mohou být jihozápadní Čechy. Nejvyšší denní teploty vystoupají na minus tři až plus dva stupně Celsia. Na horách v nadmořské výšce kolem tisíce metrů bude přibližně minus pět stupňů.
Výraznější vítr se očekává zejména na Moravě, kde může přechodně dosahovat rychlosti čtyři až osm metrů za sekundu a v nárazech přibližně 55 kilometrů za hodinu. Na východě a severovýchodě se proto mohou dál vytvářet sněhové jazyky. Přestože už nebude sněžení tak intenzivní, zimní podmínky mohou komplikovat především cestování po otevřených komunikacích.
V neděli může teplota klesnout až k minus 13 stupňům
Ještě výraznější mráz předpovídají meteorologové na nedělní ráno. Minimální teploty se mají na většině území pohybovat mezi minus šesti a minus jedenácti stupni. Na severovýchodě mohou ojediněle dosáhnout až minus 13 stupňů Celsia. V místech s přetrvávající nízkou oblačností naopak mohou zůstat přibližně kolem minus čtyř stupňů.
Během neděle bude převážně jasno až polojasno, v jihozápadní polovině Čech se však místy udrží nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejvyšší odpolední teploty mají dosahovat minus dvou až plus dvou stupňů, na severovýchodě republiky bude místy pouze kolem minus čtyř stupňů. Večer začne v Čechách od západu opět přibývat oblačnosti.
Podobný charakter počasí může přetrvat také na začátku prosince. Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu má být přelom listopadu a prosince teplotně podprůměrný. Průměrné týdenní teploty mohou v následujícím období zůstávat přibližně tři stupně pod dlouhodobým normálem a častěji se mají vyskytovat ledové dny, během nichž teplota nevystoupí nad bod mrazu.