Srážkové pole se posouvá k severu
Aktuální srážkové pásmo se během dopoledne posunulo více k severu a přechodně mírně zesláblo. Výraznější sněžení ale pokračuje v Rakousku a na Slovensku a právě odtud se během dalších hodin očekává opětovné zesílení srážek také nad Českem.
Obr. 1: Výstupy modelu ALADIN pro srážky během dnešní 13., 16. a 20. hodiny a zítřejší 1. hodiny (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Nejvýrazněji by mělo během odpoledne sněžit na jižní Moravě, Zlínsku, Vysočině a částečně také v jižních Čechách. Postupně bude sněžení zesilovat také na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíce nového sněhu napadne v pohořích, kde se navíc může uplatnit slabší návětrný efekt - vyšší nová pokrývka se bude tvořit v Bílých Karpatech, Javornících, Hostýnsko-Vsetínské hornatině, v okolí Vizovic a v Moravskoslezských a Slezských Beskydech. V případě severu Moravy a Slezska také ve vyšších partiích Nízkého Jeseníku, v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách, Králickém Sněžníku, a také v Orlických horách. Přírůstek nového sněhu také očekávají Krkonoše a Jizeské hory.
Místy může připadnout až 2 cm za hodinu
Při intenzivnějších srážkách může krátkodobě připadat kolem 1 až 2 cm nového sněhu za hodinu. Nejproblematičtější může být situace během odpolední a podvečerní dopravní špičky, kdy se sníh začne rychleji držet také na komunikacích ve městech.
Obr. 2: Výstup modelu ICON-D2 je poměrně shodný s výstupem ALADINa, sněžit nebude pouze na západě Čech (zdroj: ICON-D2/Kachelmann)
S rostoucí sněhovou pokrývkou se navíc při větru mohou místy vytvářet sněhové jazyky. Na jihu a jihozápadě Čech je stále potřeba počítat také se zbytky ledovky, kterou může nově napadaný sníh zakrýt.
Do půlnoci místy 10 až 15 centimetrů
Nejnovější výstupy modelů ALADIN a ICON-D2 se shodují na výraznějších přírůstcích zejména v pásu od jižních Čech přes Vysočinu a jižní Moravu směrem ke Zlínsku a dále na severovýchod.
Do půlnoci může od současné chvíle místy připadnout kolem 10 cm, v nejvíce zasažených oblastech ojediněle až kolem 15 cm nového sněhu. Vyšší úhrny se podle aktuálních výstupů mohou objevit také v Novohradských horách a postupně v části Moravskoslezského kraje. V Jeseníkách budou panovat poměrně vhodné podmínky na běžky, z Ovčárny na Praděd již dochází k prvním úpravám běžkařských stop.
Obr. 3: Výška sněhu během pátku dopoledne - na Moravě bude sníh v podstatě všude, nejméně v Hornomoravském úvalu (zdroj: ICON-D2/Kachelmann)
Sněžení přitom dnešním večerem nekončí. Pokračovat bude také během noci a místy ještě v pátek ráno a dopoledne, takže celkové přírůstky sněhu budou vyšší než hodnoty zobrazené na mapách pouze do dnešní půlnoci. Sněžení v pátek bude zřejmě probíhat zejména v okolí Beskyd a na Jesenicku, kde se bude udržovat také více oblačnosti z důvodu orografie.
Jak dlouho sníh vydrží, bude záviset na vývoji počasí v příštích dnech. Zejména ve východní polovině České republiky budou panovat zřejmě ledové dny. Ve velkých městech (Ostrava, Olomouc, Brno) přesto bude sníh odtávat již během pátka i soboty, což bude souviset s existencí městského tepelného ostrova. Na okrajích měst pravděpodobně sněhová pokrývka vydrží déle. V Brně a Ostravě očekáváme obecně větší sněhovou pokrývku, odtávání bude trvat o to déle.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz