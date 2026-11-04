Jak odstranit zaschlou mastnotu z digestoře bez poškození povrchu

S každým vařením dochází k postupnému usazování mastnoty na digestoři. Ze začátku stačí sice otřít vlhkým hadříkem, jenže po pár týdnech se může vytvořit lepkavý film, který zachytává prach. razantní drhnutí nemusí být vhodným řešením. Co dělat, abyste se zbavili nechtěné špíny a mastnoty, aniž by došlo k poškození?
Příprava povrchu
Než začnete s čištěním, digestoř vypněte a nechte ji vychladnout. Pokud má odnímatelné kovové tukové filtry, vyjměte je podle návodu výrobce. Na vnější povrch si připravte měkký hadřík z mikrovlákna, vlažnou vodu a prostředek na nádobí, který pomáhá rozpouštět tuk.
Důležité je zjistit, z jakého materiálu je digestoř vyrobena. Nerezová ocel, lakovaný kov, sklo i plast mohou vyžadovat odlišnou péči. Nevhodný čisticí prostředek může způsobit změnu lesku nebo poškodit ochrannou vrstvu. Při nejistotě nejprve vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě.
Uvolnění zaschlé mastnoty
Na mastný povrch přiložte hadřík navlhčený teplou vodou s několika kapkami prostředku na nádobí. Nechte jej krátce působit, aby mastnota změkla. Poté povrch jemně otírejte bez silného tlaku. U silnější vrstvy postup několikrát zopakujte, místo abyste se snažili nečistoty odstranit najednou.
Právě změkčení mastnoty je často účinnější než intenzivní drhnutí. Vyhněte se drátěnkám, hrubým houbičkám a abrazivním práškům, které mohou povrch poškrábat. Opatrnost je namístě také u octa, citronové šťávy a silných odmašťovačů. Ne každý materiál je snáší a kyselé přípravky mohou poškodit některé kovové povrchy. Po vyčištění setřete zbytky čisticího prostředku čistým vlhkým hadříkem a povrch osušte. Na nerezu je vhodné vést tahy ve směru jeho jemné povrchové struktury.
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Kovové filtry
Tukové filtry zachycují mastnotu, a proto potřebují pravidelnou údržbu. Zkontrolujte návod, zda je lze mýt v myčce nádobí. Některé hliníkové filtry mohou při nevhodném mytí změnit barvu, proto je bezpečnější řídit se pokyny výrobce.
Pokud je povoleno ruční čištění, nechte filtry odmočit v teplé vodě s prostředkem na nádobí a poté je jemně očistěte měkkým kartáčkem. Nepoužívejte ostré nástroje k vyškrabávání zaschlých usazenin. Před opětovným vložením nechte filtry důkladně vyschnout.
Foto: Pixabay
Prevence dalších usazenin
Mastnota se odstraňuje mnohem snadněji, dokud nevytvoří silnou vrstvu. Vnější povrch proto stačí podle intenzity vaření pravidelně otřít měkkým hadříkem. Tukové filtry kontrolujte a čistěte v intervalech doporučených výrobcem, případně častěji při každodenním vaření.
Pomáhá také zapínat digestoř už na začátku vaření a nechat ji krátce běžet i po jeho skončení. Zachytí tak větší část mastných výparů dříve, než se usadí na okolních plochách. Šetrné průběžné čištění nakonec ušetří čas i peníze za speciální přípravky a pomůže zachovat původní vzhled digestoře.
Zdroj: autorka, https://www.homeincube.cz/tipy-jak-se-zbavit-mastnoty-na-digestori-a-neznicit-pritom-povrch/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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