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Jak odstranit zaschlou mastnotu z digestoře bez poškození povrchu

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Dennívýzva
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S každým vařením dochází k postupnému usazování mastnoty na digestoři. Ze začátku stačí sice otřít vlhkým hadříkem, jenže po pár týdnech se může vytvořit lepkavý film, který zachytává prach. razantní drhnutí nemusí být vhodným řešením. Co dělat, abyste se zbavili nechtěné špíny a mastnoty, aniž by došlo k poškození?
digestoř

digestoř

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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