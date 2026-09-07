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Rajčata červenají, ale u stopky zůstává tvrdý zelený límec. Příčina není v odrůdě, ale v jedné běžné chybě při péči

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Léto 2026 přineslo českým zahrádkářům rekordní vedra, a s nimi i tvrdá, nevybarvená ramena u stopky rajčat. Příčinu hledejte v péči, ne v sáčku se semeny.
Rajčata červenají, ale u stopky zůstává tvrdý zelený límec. Příčina není v odrůdě, ale v jedné běžné chybě při péči

Rajčata červenají, ale u stopky zůstává tvrdý zelený límec. Příčina není v odrůdě, ale v jedné běžné chybě při péči

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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