Rajčata červenají, ale u stopky zůstává tvrdý zelený límec. Příčina není v odrůdě, ale v jedné běžné chybě při péči

Dne 28. června 2026 naměřila stanice v Doksanech 41,9 °C, absolutní český teplotní rekord. Červen skončil o 2,6 stupně nad normálem a zařadil se na třetí příčku nejteplejších od roku 1961. Červenec nepřinesl úlevu, zůstal rovněž nadprůměrný, a celé léto 2026 se v klementinské řadě usadilo jako druhé nejteplejší za 252 let měření. A právě v takových podmínkách se na rajčatech masově objevuje porucha, kterou pěstitelé znají jako „zelený límec“: horní partie plodu kolem stopky zůstane tvrdá, zelená až nažloutlá, uvnitř bělavá či korkovitá. Delší ponechání na keři nic nezmění, postižená tkáň se už nevybarví. Viník ale obvykle nesídlí v genetice odrůdy. Sídlí v tom, jak jsme se o rostliny starali v nejteplejších týdnech.
Proč zrovna u stopky: mechanika poruchy, kterou horko spouští
Ramena rajčete, tedy horní zaoblená část kolem stopkového konce, směřují ke slunci. Při teplotách nad 30 °C se v nich zpomaluje tvorba lykopenu, červeného barviva zodpovědného za rovnoměrné dozrání. Podle
Oregon State University se právě na osluněném rameni hromadí žlutý pigment a zelený chlorofyl přetrvává, zatímco spodní, zastíněná polovina plodu dozraje normálně. Výsledkem je rajče dvou barev a dvou textur: dole šťavnaté, nahoře tuhé a nahořklé.
Podstatné je, že jde o fyziologickou poruchu zrání, nikoli o infekci. Žádný postřik ji nevyléčí, žádný fungicid nepomůže. Jakmile se tvrdý límec jednou vytvoří, plod zůstane poškozený. Zbylou část rajčete lze po odkrojení sníst, chuť ale bývá slabší a bílá zóna může sahat hlouběji, než napovídá povrch.
Tři pěstitelské chyby, které límec zhoršují víc než genetika
Odrůda citlivost moduluje: velkoplodé nehybridní typy jako German Johnson nebo Cherokee Purple bývají náchylnější, zatímco cherry rajčata a uniformně dozrávající hybridy odolávají lépe. Jenže v sezoně s mimořádným tepelným tlakem se zelená ramena objevují napříč sortimentem.
University of Maryland zaznamenala výskyt u desítek odrůd a jako hlavní spouštěče označila trojici pěstitelských pochybení: Kolísavá, mělká zálivka. Rozkolísaný přísun vody zvyšuje stres rostliny a zhoršuje transport draslíku do dozrávajících plodů. Kdo zalévá „po troškách“ dvakrát denně místo jedné vydatné ranní dávky do hloubky, vytváří přesně ty podmínky, při nichž límec vzniká. Přílišné odlistění nad vijany. Odstraněné listy znamenají odkrytá ramena plodů. Přímé poledne na holém hroznu dokáže povrch rajčete zahřát na teploty, při kterých se lykopen přestane tvořit. Právě tato chyba působí nejpřímočařeji, plod ztrácí svůj přirozený slunečník. Přehnojení dusíkem a nedostatek draslíku. Bujné tmavé listy po dusíku vypadají zdravě, ale rostlina investuje energii do vegetativního růstu místo do vybarvování plodů. Současně nízká hladina draslíku brání rovnoměrnému dozrání. Podle UMass je draslík potřeba řešit preventivně od počátku plodnosti, ne až po objevení tvrdých ramen.
Nejhorší bývá souběh všech tří faktorů. A právě to se v rozpáleném létě 2026 dělo na českých zahrádkách, balkonech i ve fóliovnících častěji než v průměrné sezoně.
Co udělat ještě tento týden: šest kroků pro pozdější plody
Už poškozené rajče nezachráníte. Mladší plody na témže keři ale šanci mají, pokud se podmínky změní. Podle aktuálního doporučení UMass z července 2026 mohou úpravy péče ochránit plody, které se teprve vyvíjejí. Konkrétně:
Zalévat ráno, hluboko, jednou. Cílem je promočit kořenovou zónu do hloubky 20–25 cm. V nádobách na balkoně v horké vlně klidně dvakrát denně, ráno a podvečer. Zamulčovat povrch slámou, senem nebo štěpkou. Mulč zpomalí výpar a stabilizuje vlhkost půdy mezi zálivkami. Zastavit agresivní odlistění. Každý zdravý list nad hroznem funguje jako stříška. Odstraňujte jen zjevně nemocné listy, zbytek ponechte. Zastínit v nejparnějších hodinách. Stínovka s propustností 30–40 % dokáže podle UMass zvýšit tržní výnos rajčat o 20–50 % v závislosti na ročníku. Na balkoně stačí provizorní plachta od poledne do čtyř odpoledne. Přejít na hnojivo s vyšším podílem draslíku. Rajčatová hnojiva s poměrem N-P-K kolem 5-10-10 nebo 4-8-12 jsou vhodnější než univerzální směsi s vysokým dusíkem. Sklízet dříve. Plody ve stadiu „breaker“ (první růžový nádech) dozrají spolehlivě i na parapetu při pokojové teplotě, bez rizika dalšího tepelného poškození. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Odrůdy v českých podmínkách: orientační mapa náchylnosti
Nezávislý český žebříček odrůd podle citlivosti k zelenému límci pro sezonu 2026 neexistuje. Zahraniční univerzitní zdroje se shodují na obecném pravidle: velkoplodé, nehybridní typy trpí častěji, cherry a uniformně dozrávající hybridy méně. Český prodejce osiva Dobrá semena uvádí ze své praxe vyšší náchylnost u odrůd Stupické a Toro F1, naopak Tamina se podle nich obejde bez límce a drobná Bejbino F1 či třešňová rajčata problém prakticky nemívají. Jde o zkušenost z prodejní poradny, nikoli o laboratorně ověřené pořadí, přesto může posloužit jako vodítko pro příští sezonu.
Zachránit, odkrojit, nebo vyhodit: co s postiženou úrodou
Většina rajčat se zeleným límcem zůstává jedlá. Tvrdou, nevybarvenou část u stopky stačí odkrojit a zbytek zpracovat do salátu, omáčky či lečo. Chuť bývá plošší a textura spíše gumová, ale zdravotní riziko nehrozí. Vyřadit celý plod má smysl tehdy, když se k límci přidá spálenina od slunce s propadlou skvrnou, plíseň nebo sekundární hniloba.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák