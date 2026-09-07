Partnerka miliardáře Křetínského sdílí velmi odvážné fotky. Více vás však překvapí, čím se Marie živí

Daniel Křetínský už vztah s Marií Jedličkovou neskrývá. Vedle společenských akcí zaujme i to, kým modelka a podnikatelka vlastně je.
Daniel Křetínský si soukromý život dlouhá léta držel od veřejnosti poměrně daleko. O to víc se teď ale mluví o tom, že se s Marií Jedličkovou ukázal ve společnosti už několikrát. Po oslavě padesátin Leoše Mareše a finále Miss Czech Republic spolu dorazili také na přehlídku sourozenců Ponerových, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali.
Křetínský je ve společnosti vidět jinak než dřív
Nejvýmluvnější nejsou ani tak samotné fotky z večírků, ale jejich opakování. Křetínský totiž nepatří mezi lidi, kteří by svůj osobní život používali jako součást veřejné prezentace. Když se tedy vedle něj během několika týdnů objeví stále stejná partnerka hned na několika výraznějších událostech, působí to jako změna oproti tomu, na co bylo okolí zvyklé. Marie Jedličková letos v květnu sama pro Super uvedla: „Jsme spolu už rok a jsme moc šťastní.“ Tím se uzavřelo období dohadů, které se kolem dvojice předtím drželo.
V minulosti se o Křetínském psalo v souvislosti s Klárou Cetlovou, s níž má syna, později také s Annou Kellnerovou. Vztah s dcerou zesnulého Petra Kellnera patřil ke sledovaným už kvůli oběma rodinám. Ani tehdy ale nešlo o veřejnou otevřenost založenou na pravidelných společných vystoupeních. Současná situace proto vypadá trochu jinak.
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Kde Křetínský vzal peníze a co dnes dělá
Jméno Daniela Křetínského se je spojování hlavně s energetikou. Důležitý zlom přišel v roce 1999, kdy nastoupil do skupiny J&T. Odtud se postupně dostal k velkým obchodním transakcím a později k vedení Energetického a průmyslového holdingu. Profil na FotbalZpravy připomíná, že jeho podnikání dnes stojí na energetice, médiích a sportu.
Vedle byznysu je už roky spojovaný se Spartou Praha, v zahraničí se jeho jméno objevuje také u anglického West Hamu. Ostatně i proto se zájem veřejnosti neomezuje jen na jeho obchodní kroky. Křetínský není jen bohatý muž z ekonomických žebříčků, ale postava viditelná v několika vlivných prostředích současně.
Marie Jedličková není jen partnerka známého muže
U Marie Jedličkové je úžasné, že nepůsobí pouze jako doprovod. Několik let žila ve Velké Británii, v Nottinghamu vystudovala obor marketing & media a po návratu do Česka založila vlastní agenturu zaměřenou na sociální sítě. Do širšího povědomí se dostala také přes soutěž Miss Czech Republic. V roce 2023 získala titul Miss Supranational Czech Republic. Není to jen poznámka pod čarou, spíš součást prostředí, v němž se teď pohybuje i po boku Křetínského.
Zda budou oba takto viditelní i v dalších měsících, se teprve uvidí. Už nyní je ale zřejmé, že Marie Jedličková vstoupila do veřejného obrazu Daniela Křetínského výrazněji než ženy, s nimiž byl spojován v posledních letech.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Partnerka miliardáře Křetínského sdílí velmi odvážné fotky. Marie je modelka i podnikatelka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.