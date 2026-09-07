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Partnerka miliardáře Křetínského sdílí velmi odvážné fotky. Více vás však překvapí, čím se Marie živí

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Daniel Křetínský už vztah s Marií Jedličkovou neskrývá. Vedle společenských akcí zaujme i to, kým modelka a podnikatelka vlastně je.
Fotografie Daniela Křetínského a Marie Jedličkové

Fotografie Daniela Křetínského a Marie Jedličkové

Zdroj: Foto: NextFoto, Daniel Křetínský a Marie Jedličková na módní přehlídce Atelieru Poner
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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