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Tato pojišťovna teď rozdává 10 000 Kč na chytré hodinky: Stačí vyplnit formulář, a peníze jsou vaše

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Nabídka zní až neuvěřitelně: pojišťovna vám pošle peníze na chytré hodinky. Realita […]
Tato pojišťovna teď rozdává 10 000 Kč na chytré hodinky: Stačí vyplnit formulář, a peníze jsou vaše

Tato pojišťovna teď rozdává 10 000 Kč na chytré hodinky: Stačí vyplnit formulář, a peníze jsou vaše

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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