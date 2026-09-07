Program „šetrné praní“ používá většina lidí špatně. Oblečení pak ničí víc, než kdyby ho prali na plný výkon

Stačí otevřít manuál libovolné pračky Bosch a u režimu Easy Care najdete jednoznačné určení: syntetické tkaniny. Maximální teplota 40 °C, odstřeďování do 1 200 otáček za minutu, povolená náplň 4 kilogramy. Jenže na voliči programů svítí lákavý nápis „šetrné praní“, a právě ten vzbuzuje dojem, že jde o nejbezpečnější volbu pro jakýkoli kus oblečení. Výrobce pracích prostředků Henkel na svém portálu Persil výslovně upozorňuje, že samotný pojem „šetrné praní“ svádí k mylné představě o praní šetrnějším ke všem materiálům. Ve skutečnosti označuje kategorii materiálů (polyester, polyamid, nylon, viskózu a jejich směsi), které vyžadují mírnější mechanické zacházení než bavlna, ale zdaleka ne tak opatrné jako hedvábí či vlna.
Co přesně skrývá název programu na voliči pračky
Každý výrobce pojmenovává tentýž typ cyklu jinak. Bosch v anglickém manuálu uvádí Easy Care, německá verze téhož modelu používá Pflegeleicht. AEG totéž nazývá Syntetika, Miele zvolila označení Minimum iron. Společný jmenovatel? Všechny tyto režimy cílí na syntetická a směsová vlákna, pracují s větším objemem vody, sníženou mechanickou zátěží a omezenými otáčkami odstřeďování. Bavlna má u každé značky vlastní, robustnější program, jemné prádlo naopak ještě šetrnější cyklus.
Proč takový zmatek v názvech? Mezinárodní systém
GINETEX podle normy ISO 3758 sjednocuje symboly na etiketách oblečení: vaničku, číslo teploty, počet podtržení. Evropská unie od roku 2021 povinně standardizovala u praček pouze označení „eco 40-60″ a „20 °C“. Ostatní programy zůstaly v režii marketingových oddělení jednotlivých značek. Sjednocený jazyk tedy existuje na štítku košile, nikoli na displeji pračky. Jak etiketa prozradí správný program, a proč ji číst ve dvou vrstvách
Klíč k volbě cyklu leží na vnitřním štítku oděvu. Čtěte ho ve dvou rovinách: číslo ve vaničce udává maximální přípustnou teplotu, čárky pod ní určují míru mechanické šetrnosti.
Vanička bez podtržení → normální cyklus, program Bavlna / Cottons. Sem patří odolné bavlněné a lněné kusy: ručníky, utěrky, pevná trička, spodní prádlo. Vanička s jednou čárkou → mírnější cyklus, program Easy Care / Syntetika / Pflegeleicht. Polyester, polyamid, viskóza, směsi, mačkavé košile, halenky, kalhoty. Vanička se dvěma čárkami → velmi mírný cyklus, program Jemné prádlo / Delicates. Křehčí tkaniny vyžadující minimální tření. Symbol ruky ve vaničce → ruční praní nebo specializovaný režim ručního praní při 20–40 °C. Symbol vlny → program Vlna / Wool, specifický pohyb bubnu.
Český správce systému GINETEX, organizace
SOTEX, připomíná zásadní pravidlo: údaje na etiketě vyjadřují maximální přípustné zatížení textilu. Jejich překročení může způsobit nevratné změny. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Konkrétní čísla odhalují propastné rozdíly mezi programy
Srovnání tří značek ukazuje, jak výrazně se parametry jednotlivých režimů liší:
Parametr Bavlna / Cottons Easy Care / Syntetika Jemné prádlo / Delicates Bosch – teplota až 90 °C max. 40 °C max. 30 °C Bosch – otáčky 1 400 ot./min 1 200 ot./min 800 ot./min Bosch – náplň 8 kg 4 kg 2 kg Miele – náplň 7 kg 3,5 kg 2 kg AEG – náplň 9 kg 4 kg 2 kg
Rozdíl v povolené náplni je obzvlášť důležitý. Menší množství prádla v bubnu znamená více prostoru a vody kolem každého kusu, čímž klesá vzájemné tření vláken. Henkel na portálu Persil doporučuje orientační pravidlo „asi polovina bubnu“, ale rozhodující zůstává tabulka konkrétního modelu pračky.
Kdy „šetrné praní“ škodí, a to oběma směry
Chybná volba programu funguje jako dvousečná zbraň. Siemens na své české podpoře dokumentuje oba scénáře. Zaprvé: příliš vysoké otáčky odstřeďování pomačkají a poškodí jemné textilie; hedvábnou halenku v cyklu Easy Care s 1 200 otáčkami čeká výrazně tvrdší zacházení než v režimu Delicates s 800 otáčkami a nižší teplotou. Zadruhé: příliš jemný program na robustní várku bavlněných ručníků nechá v prádle nadměrné množství vody, protože nízké otáčky jednoduše nestačí na důkladné odstředění těžkého materiálu.
Typické varovné signály špatné volby:
Program vybíráte podle pocitu „tohle bude nejbezpečnější“, aniž byste se podívali na etiketu. Do Easy Care posíláte froté ručníky, utěrky nebo džíny z pevného denimu. Naopak do téhož cyklu vkládáte krajku, hedvábí nebo vlněný svetr. Ignorujete maximální povolenou hmotnost náplně, která bývá u syntetického programu poloviční oproti bavlně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák