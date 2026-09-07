Sušené houby za 4 000 Kč kilogram. Nejžádanější druh v českých lesích roste ve skupinách, stačí najít první kus

Za tou cenou stojí prostá aritmetika přírody: na jediný kilogram sušených plodnic padne zhruba deset kilogramů čerstvé suroviny, sezonní okno trvá pár týdnů a letošní léto 2026 ho ještě zkrátilo. Červen přinesl teplotně silně nadnormální vlnu, červenec zůstal srážkově podnormální. Krajina, která nedostala vodu, houby nevydala. Kdo chtěl praváky, musel vědět kam a hlavně kdy.
Proč stojí hřib smrkový víc než hovězí kýta
Potravinářská komora ČR prostřednictvím svého mluvčího Marka Zemánka řadí hřib smrkový mezi obchodně nejcennější druhy na českém trhu. Čerstvé plodnice se v maloobchodě pohybují mezi 200 a 600 korunami za kilogram, specializovaní prodejci účtují i 700 korun. Sušený produkt pak podle
Potravinářské komory dosahuje rozpětí 200 až 4 000 korun za kilogram; horní hranice odpovídá mimosezonní nabídce a prémiové jakosti.
Položme vedle sebe čísla z komoditních karet ministerstva zemědělství:
Surovina Orientační cena za kg Kuře kuchané celé cca 75 Kč Vepřová kýta bez kosti cca 109 Kč Hovězí přední s kostí cca 203 Kč Čerstvý hřib smrkový (obchod) 200–700 Kč Sušený hřib smrkový až 4 000 Kč
Už střední pásmo čerstvých praváků překonává hovězí. A sušený hřib? Ten se cenově řadí vedle luxusních pochoutek. Evropská tržní studie
CBI přitom ukazuje, že vysoká cena se netýká jen Česka; významní exportéři sušených hřibů operují v jihovýchodní Evropě i v Číně a zásobují gastronomii po celém kontinentu. Poptávka zkrátka převyšuje nabídku. Deset dní po dešti: zlaté pravidlo letní sezony 2026
Český hydrometeorologický ústav provozuje
mapu pravděpodobnosti růstu hub, která kombinuje index nasycení půdy srážkami za posledních třicet dní s průměrnými teplotami uplynulého týdne. Model, vyvinutý ve spolupráci s Českou mykologickou společností, neukazuje, kde houby už stojí. Signalizuje, kde se sešly podmínky pro jejich růst. Foto: Gerhard Koller - licence CC BY-SA 3.0
Klíčový údaj: plodnice začínají nejintenzivněji růst přibližně deset dní po vydatných srážkách, pokud následuje teplé, avšak nikoliv horké počasí. Praktické houbařské doporučení rozšiřuje okno na deset až čtrnáct dní. V přehřátém létě 2026 ovšem platilo důležité upozornění: jednorázová bouřka po tropickém suchu často nestačila. Vyšší teploty zvyšují výpar a snižují množství vody dostupné pro mykorhizní houby, na což ČHMÚ výslovně upozorňuje v kontextu klimatické změny.
V průběhu července 2026 mapa ČHMÚ ukazovala příznivé podmínky hlavně ve vyšších a vlhčích polohách. CNN Prima NEWS k 16. červenci zmiňovala pás mezi Čeladnou a Jablunkovem a okolí Horní Lomné. Pozdější přehledy iDNES přidaly podhůří Šumavy, brdské lesy, Beskydy a Jeseníky. Nížiny a suché borové porosty zůstávaly němé.
Kde hledat praváka: stanoviště, signály a první nález
Hřib smrkový roste od července do listopadu, preferuje smrčiny s kyselejší půdou, mechové kapsy a stinné okraje porostů. Určovací karty Správy NP Šumava popisují jeho znaky srozumitelně i pro začátečníky:
Klobouk: hladký až jemně vrásčitý, hnědý Rourky a póry: zpočátku bílé, postupně žlutavé až olivově zelené Třeň: nejprve břichatý, později téměř válcovitý, světlý s nápadnou síťkou Dužnina: bílá, na řezu stálobarevná, po otlačení nemění odstín
První nalezená plodnice funguje jako průzkumná sonda. Potvrzuje, že se na daném mikrostanovišti sešla správná vlhkost, teplotní režim a přítomnost vhodného stromového partnera. Zkušení houbaři proto po prvním nálezu systematicky pročesávají okolí v okruhu několika metrů: stejné svahy, okraje smrčin, mechové polštáře a blízkost podobně starých stromů. Podmínky příznivé pro jednu plodnici často svědčí dalšímu růstu v bezprostředním sousedství.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková