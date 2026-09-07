Než koupíte zase značku Cien v Lidlu, tohle byste měli vědět

Když levné výrobky porážejí luxus: Fenomén, který nikdo nečekal
Stalo se to znovu. Krém za pár desítek korun z Lidlu porazil v nezávislém testu produkty za tisícovky. Sociální sítě se rozhořely diskusemi, influenceři natáčeli videa a tisíce lidí vyrazily do prodejen. Ne poprvé, ne naposledy. Značka Cien se totiž stala něčím, co marketingoví experti nazývají „tichým vítězem.“
V českých koupelnách má dnes své místo stejně pevně jako kdysi Jelen. Od pleťových krémů přes šampony až po opalovací mléka. Produkty v nenápadných obalech, které nikomu nic neslibují, ale výsledky mluví samy. Přesto málokdo ví, co se skrývá za tou jednoduchou etiketou.
Zatímco nápis Cien zná každý, málokdo tuší, kdo tyto produkty skutečně míchá v kotlích a plní do tub. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. A rozhodně to není žádná improvizovaná továrna někde v zákulisí supermarketu.
Jak funguje hra na skrývanou v kosmetickém průmyslu
První mýtus, který je třeba rozebrat: Lidl nevlastní žádnou obří továrnu na kosmetiku. Stejně jako ostatní řetězce funguje na principu takzvaných privátních značek. Jde o sofistikovaný byznys model, kde řetězec zadává zakázky specializovaným výrobcům, kteří už mají vše potřebné – laboratoře, stroje, desetiletí zkušeností.
Těmto firmám se říká kontraktní výrobci. A tady začíná skutečná detektivka. Ti největší hráči na tomto trhu totiž často vyrábějí jak pro diskontní řetězce, tak pro nejluxusnější značky v nákupních centrech. Rozdíl v ceně pak nedělá kvalita surovin uvnitř tuby, ale náklady na reklamu, zlatem zdobené kelímky a tváře celebrit v kampaních.
Model je geniální ve své jednoduchosti: Řetězec si objedná špičkový produkt za zlomek běžné ceny, protože nakupuje v objemech pro celou Evropu a nepotřebuje platit za marketing. Výrobce zase získá stabilní objednávky a může naplno využít kapacitu svých továren.
Německá preciznost: Jména, která zůstávají ve stínu
I když jsou smlouvy mezi řetězcem a výrobci přísně střeženým tajemstvím, díky drobným nápisům na obalech a logistickým stopám lze vystopovat hlavní hráče. A všichni mají jedno společné: sídlí v Německu a patří mezi absolutní špičku oboru.
Win Cosmetics ze skupiny Dalli-Werke je pravděpodobně největší jméno v pozadí. Rodinný německý kolos s historií sahající do 19. století. Mistři v oboru, kteří kromě kosmetiky vyrábějí i prací prášky a čisticí prostředky. Jejich výzkumné ústavy patří k nejmodernějším v Evropě.
Proč je to důležité? Protože když Dalli-Werke vyvíjejí krém pro Lidl, používají identické vědecké postupy jako u prémiových značek. Právě z jejich linek často sjíždějí produkty, které pak v testech „zesměšní“ prémiové značky.
Další těžká váha se jmenuje Mann & Schröder. Specialisté na péči o tělo a vlasy, kteří dodávají do více než 70 zemí světa. Pokud máte doma šampon nebo sprchový gel Cien, velká šance vede právě sem. Zajímavost: vyrábějí i vlastní značky jako Dulgon nebo Sanosan, vnímané jako kvalitní lékárenská kosmetika.
Maxim Markenprodukte z okolí Kolína nad Rýnem se zase zaměřují na pleťovou kosmetiku a ústní hygienu. Jsou známí bleskovou reakcí na trendy – jakmile se v kosmetice objeví nějaká „zázračná“ látka, rychle ji zařadí do svých produktů.
A pak je tu ještě Cosmolux Deutschland, specialista na dekorativní kosmetiku, parfémy a toaletní vody. Méně známý, ale stejně důležitý hráč v portfoliu Cien.
Všechny tyto firmy spojuje jedno: mají přístup k identickým surovinám jako luxusní značky. Koenzym Q10 je prostě koenzym Q10, ať ho koupíte v Paříži nebo v Plzni. Rozdíl je jen v marži a obalu.
Proč nás levná kvalita pořád překvapuje
V našich hlavách máme zafixované rovnítko: Levné = Nekvalitní. U některých potravin to může platit, ale v kosmetické chemii je to úplně jiná liga. Výroba samotné emulze je v masovém měřítku relativně levná záležitost. To, co dělá kosmetiku drahou, je omáčka.“
Když si uvědomíte, že Cien vyrábějí stejní lidé, kteří připravují receptury pro značky stojící v regálech vedle luxusních parfémů, získáte úplně jiný pohled. Je to vítězství racionality nad emocemi, čísel nad marketingem.
Značka Cien přitom není žádný nováček. Její historie sahá až do roku 1982 – jde o jednu z vůbec prvních privátních značek Lidlu. Desetiletí zkušeností a miliony spokojených zákazníků napříč Evropou.
Češi se naučili neplatit za vzduch a barevné obrázky. A ta důvěra je postavená na pevných základech německých gigantů, kteří vědí o mýdle a krému skutečně všechno. Lidl navíc nakupuje v tak nepředstavitelných objemech pro celou Evropu, že stlačí nákupní ceny surovin na minimum.
Samozřejmě, ani Cien není neomylný. Ne každý produkt sedne každému typu pleti. Občas se musí držet nízkonákladových konzervantů, které u velmi citlivých jedinců mohou vyvolat reakci. Ale z hlediska účinných látek dostáváte za své peníze pravděpodobně největší hodnotu na trhu.
Příště, až budete stát u regálu, už se na ty skromné obaly nebudete dívat jako na chudé příbuzné. Stojí za nimi německá preciznost, miliardové obraty a jedny z nejlepších laboratoří v Evropě. A pokud chcete opravdu ušetřit a přitom mít to nejlepší, sledujte složení. U mnoha produktů Cien najdete klíčové látky na předních místech seznamu – což znamená, že jich tam je skutečně hodně, ne jen stopové množství pro reklamu.
Zdroje článku: Kdo vyrábí kosmetiku Cien z Lidlu (2026)? Stopy vedou jedním směrem. A ne všem se bude líbit, Mnogi masovno kupuju ovo u Lidlu, a nemaju pojma ko ga zapravo proizvodi, Testsieger trotz Discounter-Preise: Das steckt hinter Cien – der Kosmetiklinie von Lidl, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová