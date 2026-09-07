Za socialismu stála 180 Kčs a měla ji v kuchyni každá rodina. Dnes je z ní sběratelská rarita

V československých domácnostech patřila k základní výbavě. Kulatý hliníkový pekáč, ve kterém se dělalo od pečeného masa po bábovku, a jakmile dosloužil, putoval bez lítosti do sklepa nebo na chalupu. Teď se ale karta obrátila. Na aukčních portálech se o zachovalé kusy strhává hotová honička a částky, které za ně padají, by dřívější majitele nejspíš pobavily.
Nápad přivezl inženýr ze Švédska
Celý příběh začíná u elektrotechnika Oldřicha Homuty. Při cestě do Švédska v padesátých letech si prohlédl elektrický hrnec, který sice zvládal vaření, ale péct s ním nešlo. Ta mezera ho zaujala, a tak po návratu přizval kolegy Jindřicha Uhera a Antonína Tyburce a společně hrnec předělali na spotřebič, který peče horkem z víka.
Ladění prvních kusů jim zabralo roky 1953 až 1955 a pracovně je označovali HUT, což jsou první písmena příjmení té trojice. Značka Remoska se ale objevila teprve v roce 1964. Pojmenovali ji po národním podniku Remos. Sériově se vyráběla v Kostelci nad Černými lesy. Výroba skončila v roce 1991, do té doby jich vzniklo kolem jeden a půl milionu. Dvoulitrový kousek stál tehdy 180 Kčs, prostornější čtyřlitr vyšel o třicet korun dráž.
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Kouzlo remosky stojí na jednoduchosti. Do spodní hliníkové mísy se vloží jídlo, přiklopí se víko s topným tělesem a to potom peče shora dolů. Pokrm se prohřeje rovnoměrně, nevysychá a navrch se mu udělá zlatavá kůrka. Nikde žádné programy ani displej, celá obsluha spočívá v zapojení do zásuvky.
Druhá výhoda se ukáže na účtu za elektřinu. Běžná trouba spolkne při rozpálení tisíce wattů, tenhle pekáč si vystačí s několika sty. Zahřívá totiž jenom nevelký prostor těsně kolem pokrmu, kdežto velká pec musí vytopit celý svůj objem. Navíc je tak lehká, že si ji člověk bez potíží odveze na chalupu nebo ji používá v malém bytě, kam by se běžný sporák stěží vešel.
Rozdíl mezi troubou a remoskou shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Příkon při rozehřátí Co zahřívá Trouba 2 500 až 3 000 W celou pec Remoska 400 až 500 W malý uzavřený prostor kolem jídla Z půdy rovnou do dražby Přečtěte si také: Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření
Kolem staré remosky se dnes na bazarech a v aukcích rozjíždí nečekané licitování. Rozhodující je, v jakém stavu se kus dochoval a jestli je kompletní. Odřená a zanedbaná mísa se prodá jen za pár set korun, jenže dobře zachovalý raný HUT se dokáže vyšplhat až ke 4 500 korunám.
Za dobře zachovalý raný kus s původním příslušenstvím dají sběratelé v aukci až 4 500 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
O výsledné částce rozhoduje hlavně zachovalost a úplnost. Sběratelé připlatí za:
původní krabici a návod, které se u většiny kusů dávno ztratily, funkční přívodní šňůru, víko, které si drží zrcadlový lesk a nemá škrábance. Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí
Po remoskách přitom nesahají jen ti, kdo je pamatují z mládí. Velká část poptávky jde od mladší generace, kterou baví jejich retro vzhled a spolehlivost, s jakou padesát let starý přístroj naskočí hned po zapojení. Cenu ještě povytáhne každá zvláštnost, kterou běžné kusy neměly, třeba netypická barva rukojeti nebo série vyráběná jen krátce. Takže pokud se doma u prarodičů podobný pekáč ještě válí, neházejte ho do kontejneru dřív, než si ho pořádně prohlédnete.
Druhý život, který ji zavál až do Británie
Po roce 1989 to remoska málem nepřežila. Kuchyně zaplavily fritézy a mikrovlnky a o starý hliníkový pekáč přestal být zájem. Zvrat nastal v roce 1994. Technik Jiří Blažek tehdy marně sháněl náhradní díly ke své remosce a nakonec rovnou koupil práva na její výrobu. Ta se přestěhovala do Frenštátu pod Radhoštěm.
Od té doby se jich vyrobily přes tři miliony a zhruba polovina míří na export, největší díl do Británie. Právě tam remosce otevřela dveře Milena Grenfell-Bainesová, jedno z dětí, které kdysi zachránil sir Nicholas Winton. Zjistila, že na ostrovech takový spotřebič nikdo nezná, dohodla se s výrobcem a pomohla mu prorazit na tamní trh, k čemuž vydala i vlastní kuchařky. V roce 2001 pak remoska získala od britského magazínu Good Housekeeping cenu pro nejlepší výrobek roku.
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Zdroje: https://www.reflex.cz/clanek/historie/125857/popularni-remoska-byla-vynalezena-pred-60-lety-v-britanii-ji-proslavila-lady-remoska.html, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2874200-remosku-po-roce-1989-malem-znicily-fritovaci-hrnce-a-mikrovlnky-nakonec-nadchla-i, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/remoska-cesky-vynalez-vyuziti-peceni-duseni-obed, https://www.vlasta.cz/inspirace/remoska-hut-hlinikovy-poklad-bazar-retro-peceni/, https://www.tiscali.cz/mela-ji-doma-kazda-babicka-a-normalne-se-v-ni-varilo-dnes-za-tento-kuchynsky-kousek-z-cssr-davaji-sberatele-az-4-500-kc-709657