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Jablonecké lázně z počátku 20. století čeká oprava krovu

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Historická budova městských lázní v Jablonci nad Nisou dostane nový impulz k záchraně, tentokrát v podobě sanace poškozeného krovu. Radnice zakázku svěřila firmě Sanako…
Jablonec_nad_Nisou,_Budovatelů_11,_městské_lázně_(01)

Jablonec_nad_Nisou,_Budovatelů_11,_městské_lázně_(01)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 07:00

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