Pavel Zedníček je stálicí českého showbyznysu, slaví 77. narozeniny

Herce, moderátora, dabéra a baviče Pavla Zedníčka není asi třeba dále více představovat. Dobrácký zjev s výrazným knírkem mu celý život přinášel mnoho, nejen filmové, slávy. Byl zapamatovatelný v každé roli, kterou ztvárnil, což se ne každému povedlo. Pavel Zedníček pochází, jak je všeobecně známé, z Vyškovska, vyrůstal ale v kolonii baťovských domků ve Zlíně. Narodil se 1. listopadu 1949. Nastoupil na kožařskou průmyslovku, ale představa práce v obuvnické továrně ho nelákala, respektive ho vlastně spíš děsila. Už na základní škole byl považován za třídního baviče, smíška a velkého extroverta. V roce 1969 mu kamarád poradil, ať svých schopností využije a přihlásí se na hereckou školu. Podal si tedy přihlášku na JAMU a po přijetí se seznámil s hereckou partou kolem Jiřího Bartošky a Karla Heřmánka. Už během studií vystupoval v Divadle Na provázku. Školu absolvoval v roce 1973 a brzy zamířil za svými kolegy ze studií, kteří se po názorovém rozchodu s brněnskou divadelní scénou rozhodli naplnit své představy o divadle v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Sehraná trojice Bartoška-Heřmánek-Zedníček se v průběhu 70. let dostávala do stále většího povědomí, a tak v roce 1977 přišla nabídka angažmá v Divadle Na zábradlí, kterou společně využili. Pavel Zedníček zde vytvořil řadu významných rolí, jakými byl např. Hamlet nebo don Juan. Nerozlučný trojlístek spolu hrál dlouhá léta a stačil ještě založit v roce 1992 Divadlo bez zábradlí. Krátce nato se ale jejich cesty přece jen rozdělily. Pavel Zedníček poté hostoval v řadě divadel - např. v Činoherním klubu, Činoherním studiu, Divadle ABC, divadle Globe nebo Národním divadle. Z filmové práce Pavla Zedníčka jmenujme zejména Nemocnici na kraji města, Sanitku, Chobotnice z II. patra a Veselé Vánoce přejí chobotnice, Malý pitaval z velkého města, ale i novější počiny jako série filmů o básnících Dušana Kleina, Lotrando a Zubejda nebo Četnické humoresky a Četníci z Luhačovic. V osmdesátých a devadesátých letech byl také velmi populární jako moderátor zábavných a soutěžních pořadů Kufr a Ptákoviny, později pak na TV Barrandov pořadu Kurňa, co to je. Výrazně se zapsal také do dějin českého dabingu. Nezapomenutelný zůstal jeho Frank Lambert z Kroku za krokem nebo Al Bunda ze seriálu Ženatý se závazky. kuŽivotní partnerkou Pavla Zedníčka se stala moderátorka a scénáristka Hanka Kousalová, kterou si diváci mohou pamatovat z devadesátých let, kdy na TV Prima moderovala například pořad Trní. Z prvního manželství má Pavel Zedníček dceru Lucii, která je také herečkou. Opakovaně se umisťoval na předních příčkách divácké popularity, zvítězil např. v anketě Týtý.
Zdroj: Milan "gudaulin" Černý, ČSFD