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Seniorka zkolabovala v obchodním domě. Policisté jí zachránili život

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Dramatické chvíle zažila v úterý 3. listopadu rodina jednasedmdesátileté ženy v jednom z obchodních domů v Chebu. Seniorka tam krátce po 14. hodině zkolabovala a byla v přímém ohrožení života. Na místo jako první dorazili policisté, kteří okamžitě zahájili resuscitaci.
Seniorka zkolabovala v obchodním domě. Policisté jí zachránili život

Seniorka zkolabovala v obchodním domě. Policisté jí zachránili život

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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